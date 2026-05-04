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Le fabricant de puces Onsemi prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une demande automobile qui résiste bien
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, Onsemi ON.O a prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une demande soutenue pour ses puces à mesure que l'industrie automobile se redresse.

Ces prévisions soulignent le rebond de la demande pour les puces en carbure de silicium d'Onsemi , qui sont essentielles pour étendre l'autonomie des véhicules électriques.

"Nous avons dépassé les attentes grâce au renforcement de la demande au cours du trimestre et nous avons dépassé le creux du cycle pour nous engager sur la voie de la reprise", a déclaré le directeur général Hassane El-Khoury.

* L'action de la société a chuté d'environ 5% en séance prolongée, après avoir progressé de plus de 88% cette année et de plus de 64% le mois dernier.

* Onsemi table sur un chiffre d'affaires compris entre 1,54 et 1,64 milliard de dollars au deuxième trimestre , contre des estimations de 1,53 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société prévoit un bénéfice par action ajusté (BPA) trimestriel compris entre 65 et 77 cents, alors que les analystes s'attendent à 65 cents.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 1,51 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,49 milliard de dollars, mais en baisse de 1% par rapport au trimestre précédent.

* Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 64 cents par action, contre des estimations de 60 cents par action.

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