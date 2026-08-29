Le fabricant de puces CXMT poursuit le Pentagone pour avoir été désigné comme « société militaire chinoise »

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* CXMT, la dernière entreprise chinoise à contester la classification du Pentagone

* L'inscription sur cette liste s'accompagne de restrictions en matière de marchés publics

* CXMT affirme que cette désignation était arbitraire et a porté atteinte à son droit à une procédure régulière

(Ajout de la déclaration de CXMT au paragraphe 5, et de la hausse de son chiffre d'affaires au paragraphe 6) par Che Pan et Mrinmay Dey

Le premier fabricant chinois de puces mémoire, ChangXin Memory Technologies 688825.SS , a intenté vendredi une action en justice contre le Pentagone pour avoir été inscrit sur une liste d’entreprises qui, selon les États-Unis, soutiennent l’armée de Pékin.

"CXMT n'est pas affiliée à l'armée chinoise", a déclaré l'entreprise dans sa plainte déposée devant un tribunal fédéral. "CXMT conçoit, produit et commercialise ses puces DRAM à des fins civiles et commerciales, et non à des fins militaires."

Le ministère américain de la Défense a déclaré à Reuters dans un communiqué: "Conformément à sa politique, le ministère ne commente pas les litiges en cours ou en instance."

Le Pentagone a désigné CXMT comme une entreprise militaire chinoise sous l’administration Biden, et l’administration Trump a maintenu l’entreprise sur cette liste lors d’une mise à jour en juin.

L'action en justice intentée par CXMT vise à faire annuler cette désignation et à se faire retirer d'une liste du Pentagone susceptible d'entraîner des restrictions en matière de marchés publics et de nuire à sa réputation.

"Depuis sa désignation initiale en janvier 2025, CXMT subit sans cesse un préjudice en termes de réputation et d’activité commerciale", a déclaré l’entreprise dans un communiqué adressé à Reuters, ajoutant qu’elle intentait cette action afin de protéger ses intérêts commerciaux.

CXMT est le premier fabricant chinois de puces de mémoire vive dynamique (DRAM), largement utilisées dans les smartphones, les ordinateurs personnels, les serveurs, les systèmes d’intelligence artificielle et d’autres appareils électroniques. L’entreprise, dont le chiffre d’affaires a bondi de 874% au premier semestre, espère à long terme pénétrer le marché américain , selon Reuters.

Sa plainte, déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district de Columbia, cite comme défendeurs le ministère de la Défense, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le secrétaire adjoint à la Défense Steve Feinberg et le secrétaire d’État adjoint à la Défense chargé de la politique de la base industrielle, Michael Cadenazzi.

CXMT fait valoir que la décision du Pentagone était "arbitraire", qu’elle n’était étayée par aucune preuve et qu’elle violait ses droits à une procédure régulière.

Selon la plainte, l’entreprise a passé plus d’un an à fournir au Pentagone des informations afin de contester cette désignation, dans le but d’être retirée de la liste.

CXMT a indiqué que le Pentagone avait publié en février un avis annonçant que la société serait retirée de la liste, mais qu’il avait retiré cet avis le jour même. La société a affirmé que le ministère de la Défense n’avait par la suite pas fourni d’explications suffisantes concernant ce changement lorsqu’il l’a réinscrite sur la liste.

"Aucune de ces décisions n’est étayée par les faits, par la législation applicable ou par un raisonnement fondé", a déclaré CXMT.

L’action en justice intentée par CXMT fait écho à celle d’autres entreprises chinoises. En juin, Alibaba

9988.HK , le géant chinois de la technologie et du commerce électronique, a poursuivi le gouvernement américain en justice pour avoir été inscrit sur la liste.

Le fabricant de smartphones et de véhicules électriques Xiaomi 1810.HK a obtenu son retrait de la liste en 2021 en intentant une action devant un tribunal américain.