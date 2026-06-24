Le fabricant de puces Cerebras s'effondre en raison de prévisions de marge décevantes pour l'exercice 2026

24 juin - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems CBRS.O recule de 10,9% à 201,93 dollars en pré-ouverture, après la publication de son premier rapport en tant que société cotée, qui inclut des prévisions de marge bénéficiaire annuelle inférieures à celles de ses concurrents

** La société prévoit pour l'exercice 2026 des marges brutes ajustées comprises entre 38% et 41%, en baisse par rapport aux 47% enregistrés au premier trimestre et inférieures à celles de ses concurrents, notamment Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O

** Ces prévisions décevantes éclipsent les perspectives de chiffre d'affaires solides pour le deuxième trimestre; la société table sur un chiffre d'affaires ajusté de 194 millions de dollars, contre des estimations de 174,34 millions de dollars, selon les données de LSEG

** "Bien que la nécessité de développer la capacité cloud comporte certains risques, ces chiffres montrent que la société a fait preuve de prudence dans ses prévisions de montée en puissance", indique Morgan Stanley

** Cerebras, qui a levé 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en mai , se concentre sur l'inférence, le processus par lequel les systèmes d'IA répondent aux requêtes des utilisateurs

** Sur les 11 analystes, dix recommandent d'"acheter" ou de "fortement acheter" l'action, tandis qu'un seul recommande de la "conserver", selon les données de LSEG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))