Le fabricant de puces Cerebras devrait ouvrir en hausse d'environ 90 % lors de son entrée en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cerebras s'apprête à faire son entrée au Nasdaq plus tard dans la journée de jeudi

* Le fabricant de puces a levé 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis

* L'offre implique une valorisation de 56,43 milliards de dollars sur une base entièrement diluée

(Mise à jour du premier paragraphe et du titre avec des précisions) par Utkarsh Shetti

Les actions de Cerebras Systems devaient ouvrir en hausse de 90 % par rapport à leur prix d'introduction lors de leur entrée sur le marché américain jeudi, le fabricant de puces surfant sur la vague d'euphorie des investisseurs pour les entreprises au cœur du boom de l'intelligence artificielle.

L'introduction en Bourse de la société est la plus importante de l'année et intervient alors que les actions liées à l'IA propulsent les marchés vers des sommets historiques malgré les défis liés à la croissance mondiale découlant du conflit au Moyen-Orient.

Le fabricant de puces basé à Sunnyvale, en Californie, qui est un concurrent du géant du secteur Nvidia NVDA.O , a levé 5,55 milliards de dollars lors d'une offre élargie , ce qui implique une valorisation de 56,43 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

“Si Cerebras affiche de bons résultats boursiers, cela renforcera l’idée qu’il existe une forte demande pour les titres IA à fort potentiel”, a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, qui propose des analyses axées sur les introductions en Bourse et des ETF.

Fondée en 2015, Cerebras a cherché à remettre en question l'informatique IA conventionnelle avec son moteur à l'échelle d'une plaquette de silicium, en concevant des puces de la taille d'une assiette pour accélérer le traitement. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur des GPU qui s'appuient sur des grappes de puces interconnectées, elle intègre des centaines de milliers de cœurs de calcul sur un seul processeur.

Cette introduction en Bourse marque sa deuxième tentative d’entrée en Bourse, après avoir abandonné son projet de cotation l’année dernière. Son partenariat avec G42, une entreprise d’IA basée aux Émirats arabes unis qui a généré plus de 85 % de son chiffre d’affaires en 2024, avait fait l’objet d’un examen de sécurité nationale par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis. Le comité a finalement donné son feu vert à l’opération.

Depuis lors, Cerebras a gagné comme clients Amazon AMZN.O et OpenAI, deux des plus grands constructeurs d'infrastructures d'IA au monde.

EXPLOSION DES DÉPENSES EN IA

Alors que la course au développement de modèles d'IA plus rapides et plus intelligents s'intensifie, les géants de la tech injectent des centaines de milliards de dollars dans cet écosystème.

Cette demande démesurée a déclenché une frénésie digne d’une ruée vers l’or chez les investisseurs, les actions liées à l’IA affichant des rendements vertigineux dans l’espoir que cette technologie révolutionnaire bouleverse les flux de travail traditionnels.

L'indice Dow Jones U.S. Semiconductors .DJUSSCT , qui suit les poids lourds du secteur des puces électroniques tels que Nvidia, Qualcomm QCOM.O et Intel INTC.O , a enregistré un rendement de plus de 107 % au cours de l'année écoulée, contre une hausse d'environ 26 % pour le S&P 500 .SPX .

Cerebras a revu à la hausse la taille et la fourchette de prix de son introduction en Bourse en début de semaine afin de répondre à l'engouement croissant pour ses actions. Des sources ont indiqué à Reuters que l'offre avait attiré des ordres pour représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles.

Cerebras devrait faire son entrée sur le Nasdaq Global Select Market plus tard dans la journée de jeudi sous le symbole boursier "CBRS".