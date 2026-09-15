Le fabricant de puces Altera dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les investisseurs s'apprêtent à évaluer la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le fabricant de puces pourrait lever plus de 2 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière

* Les investisseurs s'intéresseront au volume du chiffre d'affaires lié à l'IA

* Altera bénéficie du soutien de la société de capital-investissement Silver Lake et du géant des puces électroniques Intel

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 6 et 7, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8)

par Utkarsh Shetti

Altera a annoncé mardi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, faisant de ce fabricant de puces soutenu par Silver Lake et Intel la dernière entreprise du secteur des semi-conducteurs à chercher à tirer parti de l'engouement des investisseurs pour les activités liées à l'IA.

Basée à San José, en Californie, Altera fabrique des puces programmables utilisées dans les centres de données, les réseaux de télécommunications, les équipements industriels, les applications d’IA ainsi que les systèmes aérospatiaux et de défense.

Reuters avait rapporté la semaine dernière que la société se préparait à une introduction en bourse susceptible de lever plus de 2 milliards de dollars dès cette année, citant des sources proches du dossier.

Avec un tel montant, l’introduction en bourse d’Altera serait l’une des plus importantes du secteur des semi-conducteurs depuis que le concepteur de puces Arm Holdings a levé 5 milliards de dollars en 2023 et que Cerebras a levé 5,55 milliards de dollars en mai.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix a levé plus de 26 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis en juillet, tandis que d’autres entreprises liées à l’IA , telles que le développeur de centres de données SB Energy, ont également cherché à tirer parti de la demande des investisseurs par le biais d’introductions en bourse.

ALTERA PEUT-ELLE TIRER PARTI DE LA DEMANDE EN IA?

Bien qu’Altera ne soit pas un fabricant spécialisé exclusivement dans les puces d’IA, l’entreprise cherche à positionner ses puces programmables comme un complément aux processeurs graphiques dans les centres de données, où elles peuvent prendre en charge la mise en réseau, le traitement des données et certaines charges de travail d’inférence en IA.

Les revenus potentiels générés par les “hyperscalers”, qui investissent massivement dans les infrastructures d’IA, seront suivis de près.

“La question de savoir si les hyperscalers restent aujourd’hui une part importante de la clientèle d’Altera constituera un point essentiel pour les investisseurs une fois que le dossier d’introduction en bourse sera rendu public,” a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.

Altera, rachetée par Intel pour environ 16,7 milliards de dollars en 2015, est redevenue une société totalement indépendante en septembre dernier après que Silver Lake a acquis une participation de 51% pour 4,46 milliards de dollars, dans le cadre d’une opération qui valorisait l’entreprise à 8,75 milliards de dollars. Intel conserve une participation de 49 %.

Le directeur général de la société, Raghib Hussain, a déclaré à Reuters lors d’une interview en juillet qu’Altera tablait sur une croissance de l’ordre de 20% cette année.

Ses ambitions d’entrer en bourse interviennent alors que le marché américain des introductions en bourse reprend de la vigueur après une accalmie estivale. Des introductions très médiatisées, notamment celle de SpaceX à hauteur de 75 milliards de dollars, et l’introduction en bourse attendue d’Anthropic ont donné un nouvel élanau marché.

Le montant total des fonds levés a dépassé les 145 milliards de dollars cette année, selon les données de Renaissance Capital, un fournisseur d’études spécialisées dans les introductions en bourse et les ETF.