Le fabricant de produits chimiques Dow progresse après l'annonce de 4 500 suppressions d'emplois

29 janvier - ** Les actions de Dow DOW.N augmentent de 2,2 % à 28,39 $ avant le marché

** La société de produits chimiques déclare qu'elle supprimera environ 4 500 postes et s'est fixé pour objectif d'augmenter son bénéfice de base ajusté à court terme d'au moins 2 milliards de dollars

** Dow prévoit près de 1,1 à 1,5 milliard de dollars de coûts non récurrents, dont près de 600 à 800millions de dollars d'indemnités de licenciement

** La société affiche une perte ajustée de 34 cents par action pour le quatrième trimestre, contre une perte de 46 cents par action estimée par les analystes, selon les données de LSEG

** En 2025, l'action Dow a baissé de 41,7 %