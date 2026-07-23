Le fabricant de produits chimiques Dow dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

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Le groupe chimique Dow Inc DOW.N a dépasséjeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix et des volumes résultant du choc d'approvisionnement provoqué par le conflit au Moyen-Orient.

La société basée dans le Michigan a annoncé un bénéfice ajusté de 1,44 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,28 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.