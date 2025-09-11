Le fabricant de produits chimiques Dow constate une évolution positive des prix du polyéthylène en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pooja Menon

Ladirectrice générale de Dow

DOW.N , Jim Fitterling, a déclaré jeudi que le marché du polyéthylène se préparait à une évolution positive des prix en septembre, après une baisse au deuxième trimestre due aux incertitudes tarifaires.

"Il n'y a aucun signe d'accumulation massive de stocks. Il n'y a aucun signe de blocage ou de retrait de la Chine du marché au point de soutenir les exportations", a déclaré M. Fitterling lors de la conférence Morgan Stanley Laguna.

Au troisième trimestre, le fabricant de produits chimiques a déclaré avoir observé des volumes stables, de fortes capacités d'exportation et des positions à faible coût aux États-Unis.

En juillet , les dirigeants de Dow ont signalé que les incertitudes tarifaires et géopolitiques actuelles avaient un impact sur la demande, en particulier dans les secteurs de l'infrastructure industrielle et des biens durables.

L'entreprise s'attend à ce qu'une réduction des taux d'intérêt favorise une reprise des marchés finaux déprimés, tels que le logement et les biens durables, qui sont très sensibles aux taux et liés à l'accessibilité financière, a indiqué M. Fitterling.

En ce qui concerne son projet pétrochimique net zéro, le complexe de production Path2Zero, en Alberta (Canada), M. Fitterling a indiqué qu'une mise à jour serait fournie d'ici la fin de l'année, car l'entreprise est en train d'y ajouter des capacités supplémentaires.

"Cette augmentation de capacité tire parti d'un grand nombre d'infrastructures existantes sur ce site. Il sera donc en concurrence avec notre investissement au Texas, sur la côte du golfe du Mexique

En avril, la société a déclaré qu'elle retarderait la construction prévue du projet afin de conserver des liquidités dans un contexte de conditions de marché défavorables.

Dow prévoit un retard d'un à deux ans dans le calendrier du projet, qui a été annoncé pour la première fois en 2021, entièrement financé en 2023 et dont le début de la construction est prévu pour 2024.