Le fabricant de potasse Nutrien vend sa participation dans l'entreprise argentine Profertil pour 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Nutrien se retire du producteur d'urée Profertil

*

Adecoagro et ACA vont acquérir une participation dans le cadre d'un partenariat 80 %-20 %

*

YPF dispose d'un droit de préemption de 90 jours

*

L'opération devrait être conclue avant la fin de l'année 2025

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Nutrien NTR.TO a déclaré lundi qu'il vendrait sa participation de 50 % dans le producteur d'azote argentin Profertil pour 600 millions de dollars, alors que le premier producteur mondial de potasse sedétourne de l'Amérique du Sud.

La participation sera acquise conjointement par les entreprises agroalimentaires Adecoagro AGRO.N et Asociacion de Cooperativas Argentinas (ACA) dans le cadre d'un partenariat 80 %-20 %, ont indiqué les entreprises.

Nutrien a déclaré que le producteur de pétrole et de gaz YPF

YPFDm.BA , qui détient la participation restante de 50 % dans Profertil, aura 90 jours pour exercer son droit de préemption.

En mars 2024, Reuters a rapporté que Nutrien envisageait de vendre ses actifs en Argentine, au Chili et en Uruguay après avoir subi de lourdes pertes dans la région.

Ses problèmes en Amérique du Sud sont survenus alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix en flèche en 2022, pour s'effondrer l'année suivante lorsque l'offre mondiale s'est stabilisée.

Au début de l'année, l'unité brésilienne de Nutrien a déclaré qu'elle vendrait ses usines de mélange d'engrais

dans le pays.

Le fabricant canadien d'engrais a déclaré environ 60 millions de dollars de bénéfices proportionnels provenant de sa participation dans Profertil au cours des quatre derniers trimestres.

"L'accord de vente de notre participation dans Profertil fait progresser notre stratégie visant à nous concentrer sur les actifs et les zones géographiques qui sont au cœur de notre vision à long terme", a déclaré Ken Seitz, directeur général de Nutrien, dans un communiqué.

Le produit de la vente sera utilisé pour des investissements de croissance, des rachats d'actions et la réduction de la dette, a ajouté le directeur général.

Profertil, basé à Bahia Blanca, est le plus grand producteur d'urée granulée de la région, fournissant environ 60% de la demande argentine et produisant 1,3 million de tonnes d'urée et 790 000 tonnes d'ammoniac par an.

La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année 2025.