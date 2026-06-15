Le fabricant de pièces aérospatiales Doncasters vise une valorisation de 4,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Doncasters vise une valorisation pouvant atteindre 4,43 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière entreprise aérospatiale à tester l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations.

La société basée à Derby, au Royaume-Uni, cherche à lever jusqu'à 746,7 millions de dollars en proposant 23,3 millions d'actions à un prix compris entre 28 et 32 dollars chacune, a-t-elle annoncé lundi.

Le marché américain des introductions en bourse a pris de l'élan après un début d'année mouvementé, les thèmes de l'aérospatiale et de la défense ainsi que des infrastructures d'IA dominant le paysage depuis avril.

Doncasters suivra les traces d'Arxis ARXS.O et d'Applied Aerospace & Defense AADX.N , deux autres fabricants de pièces aérospatiales qui sont entrés en bourse à New York depuis avril.

L'histoire de l'entreprise a débuté en 1778 à Sheffield, au Royaume-Uni, en tant que fabricant de limes, avant de devenir un fournisseur mondial majeur de pièces aérospatiales et industrielles.

Doncasters fabrique une large gamme de pièces complexes pour les moteurs aérospatiaux et les turbines à gaz industrielles, y compris des composants essentiels pour les avions Boeing et Airbus, en concurrence avec Howmet HWM.N et Precision Castparts.

Cette cotation marquerait une étape décisive dans le redressement de cette entreprise vieille de près de 250 ans, qui a achevé une restructuration de sa dette en 2020 après avoir été rachetée par ses créanciers à la société de capital-investissement désormais disparue Dubai International Capital.

Depuis, Doncasters a plus que doublé son chiffre d'affaires, en investissant plus de 170 millions de dollars pour augmenter sa capacité de production et moderniser ses installations.

Certains actionnaires existants devraient acquérir environ 66 millions de dollars d'actions Doncasters dans le cadre d'un placement privé parallèle.

Jefferies et Morgan Stanley sont les co-teneurs de livre principaux. Doncasters sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "DPC".