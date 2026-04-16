Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis lève 1,13 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 8)

Le fabricant de pièces aéronautiques Arxis a déclaré mercredi avoir levé 1,13 milliard de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, après avoir fixé le prix des actions à 28 dollars l'unité.

La société basée à Bloomfield, dans le Connecticut, a vendu 40,5 millions d'actions dans le cadre de l'offre élargie, au prix le plus élevé de la fourchette de prix indiquée, soit entre 25 et 28 dollars l'unité.

Cette cotation intervient alors que les fournisseurs de l'industrie aérospatiale font appel aux marchés boursiers pour financer leur expansion et répondre à la demande croissante des clients de l'aviation commerciale et de la défense, l'appétit des investisseurs pour les cotations industrielles restant fort.

Parallèlement, les tensions géopolitiques accrues, notamment les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ont modifié la demande d'équipements aérospatiaux et de défense, car les pays augmentent leurs dépenses militaires et les investisseurs se tournent vers des noms industriels défendables, capables de mieux résister aux effets des conflits.

Arxis fabrique des composants électroniques et mécaniques tels que des joints, des garnitures et des tissus métallisés pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de la technologie médicale et de l'industrie spécialisée.

Sous la propriété de la société de rachat Arcline, Arxis s'est développée grâce à plus de 30 acquisitions depuis 2019, y compris l'achat de son rival Kaman pour 1,8 milliard de dollars en 2024.

L'action commencera à être négociée sur le Nasdaq jeudi, sous le symbole "ARXS".

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'offre.