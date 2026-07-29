Le fabricant de peinture PPG Industries manque son bénéfice trimestriel en raison de la hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur mondial de peintures PPG Industries PPG.N n'a pas répondu mardi aux attentes de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisé par la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie, de la logistique et des emballages tout au long de la chaîne de valeur des revêtements.

Le conflit entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part, a entraîné une hausse des coûts des matières premières et de la logistique, poussant les fabricants de peinture tels que PPG à augmenter les prix de leurs produits.

Voici plus de détails:

* L'action PPG a reculé de 3,6% en séance prolongée.

* PPG a affiché un bénéfice ajusté de 2,23 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 2,26 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, compris entre 7,70 et 8,10 dollars, alors que les analystes tablaient sur 7,90 dollars.

* Son concurrent Sherwin-Williams SHW.N a annoncé plus tôt dans la journée qu’il allait augmenter ses prix au sein de son segment Paint Stores Group de 8% afin de compenser la hausse des coûts des matières premières et des coûts associés. PPG avait annoncé des mesures tarifaires similaires début avril.

* PPG a enregistré un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars, soutenu par une hausse des volumes de vente et des prix de vente.

* « La société a procédé de manière proactive à des ajustements de prix à l'échelle mondiale et dans l'ensemble de nos activités, ce qui s'est traduit par une amélioration de 2% des prix de vente au cours du trimestre », a déclaré le directeur général Tim Knavish.