Le fabricant de pansements Kenvue revoit à la baisse ses prévisions de ventes annuelles dans le cadre d'une révision stratégique
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Kenvue réduit ses prévisions de ventes pour 2025

*

L'examen stratégique continue de progresser

*

Les analystes considèrent Kenvue comme une cible d'acquisition potentielle

(Refonte du paragraphe 1, ajout de détails sur la conférence téléphonique aux paragraphes 6 et 7, ajout d'un graphique) par Sneha S K

Kenvue KVUE.N a réduit ses prévisions de ventes annuelles jeudi, alors que la société de santé grand public fait l'objet d'un examen stratégique visant à stimuler la performance de la marque dans un environnement de dépenses prudentes.

La société, séparée de Johnson & Johnson JNJ.N en 2023, s'est efforcée de consolider sa rentabilité, en particulier dans son unité de santé et de beauté de la peau en difficulté qui abrite des marques telles que Neutrogena et Aveeno.

Les analystes de Wall Street considèrent le fabricant de pansements comme une cible d'acquisition après avoir subi la pression des investisseurs, qui ont critiqué les performances médiocres de ces segments.

En juillet, Kenvue a évincé sa directrice générale Thibaut Mongon , ce qui, selon certains investisseurs, devrait être le point de départ d'une éventuelle vente de l'ensemble ou d'une partie de l'entreprise. La société, qui a nommé Kirk Perry comme chef intérimaire, a déclaré jeudi que l'examen stratégique annoncé précédemment continuait de progresser et que le conseil d'administration envisageait un large éventail d'alternatives potentielles.

Elle a également nommé l'ancien dirigeant de Kellanova

K.N , Amit Banati, au poste de directeur financier en mai.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, les dirigeants de Kenvue ont insisté sur la nécessité de tirer parti de leur expérience antérieure dans les sociétés de consommation pour améliorer les performances de la société et fournir des résultats fiables et cohérents.

"Je vois clairement l'opportunité où je peux intervenir et faire la différence tout de suite, en m'appuyant sur mes expériences passées", a déclaré M. Perry.

Le fabricant de Tylenol s'attend à ce que son chiffre d'affaires net pour 2025 soit en baisse de quelques pour cent, alors qu'il prévoyait auparavant une augmentation de 1 % à 3 %. Il a déclaré que le sentiment de prudence des consommateurs a été pris en compte dans les prévisions.

"Kenvue est clairement une histoire à suivre et doit démontrer une amélioration séquentielle/une livraison cohérente pour que les actions soient évaluées à la hausse", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 1,00 et 1,05 dollar par action, en dessous de l'estimation des analystes de 1,13 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice ajusté par action de 29 cents au cours du deuxième trimestre, contre une estimation de 28 cents.

© 2025 Thomson Reuters.

