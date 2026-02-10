 Aller au contenu principal
Le fabricant de médicaments Incyte chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O chutent de 5 % à 103,62 $ avant la mise sur le marché après des prévisions de revenus faibles pour 2026

** Les prévisions de revenus pour 2026 se situent entre 4,77 et 4,94 milliards de dollars, en dessous des estimations de 5,52 milliards de dollars - données compilées par le LSEG

** La société signale que le moteur de croissance clé Opzelura va sous-performer, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de compenser les pertes de brevets imminentes sur le produit le plus vendu, Jakafi

** INCY annonce un bénéfice par action ajusté de 1,80 $ au 4ème trimestre, contre une estimation moyenne de 1,93 $ par les analystes - données compilées par LSEG

** Les dépenses de produits de la société augmentent plus rapidement que les revenus de produits au 4ème trimestre

** Les dépenses de R&D d'INCY augmentent de 37% par rapport à l'année précédente

** La société manque les estimations de bénéfices pour la première fois en quatre trimestres - données compilées par LSEG

** Les revenus du 4ème trimestre dépassent cependant les estimations des analystes grâce à une demande plus forte pour le médicament Jakafi contre les maladies du sang

** L'action INCY a gagné 43 % en 2025

