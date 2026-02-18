Le fabricant de Lurpak, Arla, prévoit une baisse des prix des produits laitiers et un coup de pouce des produits protéiques

les recettes de 2025 augmentent de 9 % pour atteindre le chiffre record de 15,1 milliards d'euros

La baisse des prix du lait devrait peser sur les recettes cette année

La demande de produits à haute teneur en protéines est soutenue par les médicaments amaigrissants

La société danoise Arla s'attend à ce que l'excédent mondial de lait fasse baisser les prix des produits laitiers cette année, ce qui donnera un nouvel élan à la demande de produits riches en protéines, tels que le lactosérum et le fromage blanc, qui bénéficient de l'utilisation croissante de médicaments amaigrissants.

Le producteur de beurre Lurpak et de fromage Castello a fait cette prévision mercredi après avoir annoncé un chiffre d'affaires record pour 2025 et une forte augmentation de la production laitière mondiale.

"Ce que nous observons actuellement sur le marché, c'est une tendance sous-jacente ferme et une focalisation sur la santé et les produits nutritifs sains", a déclaré Torben Dahl Nyholm, directeur financier, à la presse.

Les produits riches en protéines sont très demandés, "en raison de l'effet général, mais probablement aussi en raison de certaines des tendances GLP-1 que nous observons", a-t-il déclaré, faisant référence aux médicaments amaigrissants tels que Wegovy de Novo Nordisk et Zepbound d'Eli Lilly.

DES PRODUITS HAUT DE GAMME

La coopérative, qui est en concurrence avec des entreprises telles que Danone DANO.PA et Nestlé NESN.S , a attribué la hausse de la production laitière de 2025 à des conditions météorologiques favorables et à de bonnes récoltes de fourrage dans toute l'Europe, ce qui a entraîné l'une des plus fortes augmentations des volumes de lait de l'histoire récente.

Sa production totale de lait est passée à 14,3 milliards de kilogrammes en 2025 contre 13,7 milliards de kg en 2024, avec des prix du lait cru atteignant un record de 0,56 euro par kg.

"La forte augmentation de l'offre qui s'est produite au quatrième trimestre devrait continuer à affecter le marché au début de 2026 et à exercer une pression sur les prix mondiaux des produits laitiers", a déclaré Arla dans un communiqué, tout en prévoyant une "normalisation partielle" de la dynamique du marché plus tard dans l'année.

Les recettes ont augmenté de 9 % pour atteindre un record de 15,1 milliards d'euros (17,9 milliards de dollars) en 2025, en partie grâce à une augmentation mondiale des prix des produits laitiers. Toutefois, la coopérative prévoit une baisse des recettes entre 13,3 et 14,1 milliards d'euros en 2026, en raison de l'offre élevée de lait et de la volatilité persistante du marché.

La baisse des prix pourrait revigorer la demande des consommateurs, a déclaré le directeur général Peder Tuborgh, en particulier pour les produits haut de gamme d'Arla, comme on l'a vu au Danemark, où les consommateurs ont de plus en plus opté pour des produits alimentaires plus chers.

"Lorsque les prix s'ajusteront, nous nous attendons à ce que les consommateurs reviennent aux produits laitiers avec un pouvoir d'achat renouvelé, ce qui devrait stimuler la croissance de nos marques stratégiques", a-t-il ajouté.

Arla s'attend à ce que son segment des marques stratégiques croisse de 1,0 % à 3,0 % en 2026, malgré les difficultés rencontrées par le chiffre d'affaires global, soulignant ainsi l'évolution des consommateurs vers des produits de marque axés sur la santé.

(1 $ = 0,8450 euro)