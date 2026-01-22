Le fabricant de logiciels de conception Autodesk va licencier environ 7 % de ses effectifs mondiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'actions dans les paragraphes 2-3)

Le fabricant de logiciels de conception Autodesk ADSK.O a déclaré jeudi qu'il allait licencier environ 7 % de ses effectifs au niveau mondial, soit environ 1 000 employés, la majeure partie des réductions se produisant au sein de ses fonctions de vente en contact avec la clientèle.

Les actions de la société ont augmenté de près de 4 % dans les échanges avant bourse.

La société, qui comptait environ 15 300 employés au 31 janvier 2025, a déclaré qu'elle prévoyait d'achever le plan de restructuration d'ici la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2027.