Le fabricant de lecteurs de codes-barres Zebra prévoit un quatrième trimestre positif grâce à une demande soutenue et à une baisse des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zebra Technologies a annoncé mardi une croissance de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieure aux estimations des analystes, signalant une demande soutenue pour ses lecteurs de codes-barres et ses ordinateurs mobiles, alors que les entreprises accélèrent leurs efforts pour numériser leurs opérations.

Les actions de la société basée à Lincolnshire, dans l'Illinois, étaient en hausse de plus de 2 % dans les échanges avant bourse

Ces perspectives optimistes interviennent alors que Zebra se débarrasse de l'impact des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la demande se redressant après la diversification de la production en Chine, au Viêt Nam, en Malaisie et au Mexique.

Les résultats du troisième trimestre ont en outre bénéficié de droits de douane moins élevés que prévu ce trimestre, a déclaré l'entreprise.

Alors que les entrepôts, les détaillants et les entreprises de logistique intensifient l'automatisation, les appareils Zebra - utilisés pour scanner les codes-barres, suivre les expéditions et gérer les stocks - restent essentiels pour les entreprises qui rationalisent leurs chaînes d'approvisionnement et améliorent leur visibilité opérationnelle.

La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre comprise entre 8 % et 11 %, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 6 %, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre, l'entreprise prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 4,20 et 4,40 dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur à l'estimation des analystes (4,24 dollars).

Zebra a également élargi sa gamme de produits grâce à de récentes acquisitions, notamment le fabricant américain d'écrans tactiles Elo Touch Solutions et la société slovaque d'imagerie 3D Photoneo, dans le but d'élargir son portefeuille technologique et sa base de clientèle.

La société a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,32 milliard de dollars pour le trimestre clos le 27 septembre, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 1,31 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 3,88 dollars par action, ce qui est supérieur aux estimations de 3,75 dollars.