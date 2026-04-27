Le fabricant de jus bio Suja Life vise à lever jusqu'à 213,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Suja Life a déclaré lundi qu'elle visait jusqu'à 213,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, pariant que la tendance vers une alimentation plus saine et plus propre suscitera l'intérêt des investisseurs pour le fabricant de jus bio.

La société, qui détient un portefeuille de marques comprenant Suja Organic, Vive Organic et Slice Soda, ainsi que son investisseur actuel, envisage de vendre environ 8,89 millions d'actions lors de cette introduction en bourse, à un prix compris entre 21 et 24 dollars par action.

Alors que les marchés boursiers se remettent de la volatilité liée au conflit avec l'Iran, ils redonnent un nouveau souffle au marché des introductions en bourse du printemps, les émetteurs s'empressant de saisir cette opportunité lucrative.

Selon le prospectus d'introduction en bourse de Suja Life, l'un des changements majeurs dans le secteur des boissons réside dans les efforts croissants des consommateurs pour réduire leur consommation de boissons sucrées.

L'essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, tels que l'Ozempic et le Wegovy, contribue également à stimuler la demande d'aliments plus sains et moins transformés, les utilisateurs cherchant à gérer leur appétit et les effets secondaires.

Plusieurs entreprises de biens de consommation ont commencé à lancer des produits pour tirer parti de cette évolution, pariant que ces médicaments ne se contentent pas de réduire l'apport calorique, mais qu'ils réorientent également les préférences à long terme vers des régimes axés sur le bien-être.

La société de capital-investissement Paine Schwartz Partners, spécialisée dans l'investissement dans la chaîne alimentaire durable, est le principal investisseur de Suja Life.

Le marché des introductions en bourse dans le secteur de la consommation montre des signes de reprise, les investisseurs dépassant les incertitudes liées aux droits de douane et au prix du carburant qui avaient auparavant freiné leur appétit.

Once Upon a Farm OFRM.N , l'entreprise d'aliments biologiques pour enfants cofondée par l'actrice Jennifer Garner, est entrée en bourse en février, tandis que les actions de l'exploitant de magasins de proximité Yesway YSWY.O ont également progressé lors de leur entrée en bourse au début du mois.

La société basée à Oceanside, en Californie, prévoit de se coter au Nasdaq sous le symbole 'SUJA'.

L'opération est menée par Goldman Sachs, Jefferies et William Blair.