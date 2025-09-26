Le fabricant de jeux vidéo EA est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation à une valeur d'environ 50 milliards de dollars

par Milana Vinn et Zaheer Kachwala

Electronic Arts EA.O , l'éditeur de jeux vidéo à l'origine de titres tels que "FC" et "Battlefield", est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation à une valeur d'environ 50 milliards de dollars, selon des sources familières avec le sujet.

Un groupe d'investisseurs comprenant la société de capital-investissement Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners de Jared Kushner pourrait dévoiler un accord pour l'éditeur dès la semaine prochaine, ont déclaré les sources vendredi. Si l'opération se concrétise, il s'agirait du plus important rachat d'entreprise par effet de levier de l'histoire.

L'offre de rachat intervient à un moment crucial pour EA, qui mise beaucoup sur son portefeuille de jeux sportifs et sur la propriété intellectuelle de ses jeux d'action pour surmonter la morosité de l'industrie du jeu vidéo, les joueurs étant de plus en plus pointilleux sur leurs dépenses.

Les espoirs d'EA reposent en grande partie sur "Battlefield 6", le dernier opus de la célèbre franchise de jeux de tir, qui a été salué par les fans pour ses graphismes détaillés et ses combats intenses et qui, selon de nombreux analystes, devrait se vendre à des millions d'exemplaires, ainsi que sur son titre de football "FC 26".

L'opération de privatisation d'EA marquerait également la poursuite de la consolidation du secteur, après que des titans tels qu'Activision Blizzard et Zynga ont été rachetés par des entreprises encore plus grandes, réduisant encore le nombre d'entreprises de jeux vidéo cotées en bourse.

"EA a du sens en tant que cible d'acquisition - les flux de trésorerie sont assez cohérents et les titres d'EA annualisés permettent de prévoir les revenus et la rentabilité", a déclaré Wyatt Swanson, analyste chez D.A. Davidson & Co.

Les actions d'EA ont clôturé en hausse d'environ 15 % vendredi.

Les fusions-acquisitions des grandes entreprises sont également en train de rebondir en 2025, car la confiance des conseils d'administration, la logique de consolidation et les capitaux moins chers s'alignent enfin à nouveau.

Le président de Goldman Sachs, John Waldron, a déclaré plus tôt dans la semaine que les directeurs généraux et les conseils d'administration reprenaient l'initiative après une accalmie de deux ans, les méga-transactions américaines menant la charge et les baisses de taux attendues de la Fed réduisant le coût du capital, des conditions qui facilitent la recherche d'échelle, de synergies et de repositionnement stratégique par le biais de fusions plutôt que par le seul investissement organique.

EA, Affinity Partners et PIF n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Silver Lake s'est refusé à tout commentaire.

Affinity Partners, fondé par le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a des investissements provenant de fonds en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Silver Lake est depuis longtemps connu pour ses rachats d'entreprises technologiques majeures et est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement axées sur la technologie.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état des négociations plus tôt dans la journée de vendredi.

L'ARABIE SAOUDITE MISE DE PLUS EN PLUS SUR LES JEUX VIDÉO

PIF, le fonds souverain saoudien, a acheté ou réalisé d'importants investissements dans des sociétés de jeux vidéo par l'intermédiaire de sa branche "jeux", Savvy Games Group, afin d'accroître son influence dans la plus grande industrie du divertissement au monde.

Ces investissements s'inscrivent également dans le cadre de la stratégie saoudienne "Vision 2030" visant à diversifier l'économie du Royaume au-delà du pétrole.

Les analystes estiment que l'intérêt de PIF pour EA découle de son portefeuille sportif très reconnaissable, qui comprend la franchise de football très populaire "FC", qui exerce un fort attrait dans le monde entier et présente un solide potentiel de revenus.

"Pour le PIF d'Arabie saoudite, l'accord consoliderait les jeux en tant qu'infrastructure culturelle - des actifs aussi essentiels à l'influence mondiale que le sport ou le cinéma", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'Université de New York (NYU).

Outre les jeux vidéo, le Royaume a beaucoup investi dans l'esport et les jeux compétitifs, sa fondation esports ayant annoncé un nouveau tournoi national l'année prochaine, dont EA est partenaire.