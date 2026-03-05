Le fabricant de Jack Daniel's va lancer d'autres marques en Inde pour profiter de l'essor des spiritueux haut de gamme, selon un cadre supérieur

Le fabricant américain de spiritueux Brown-Forman BFb.N prévoit de lancer des marques de spiritueux haut de gamme telles que la tequila El Jimador et Herradura ainsi que le whisky Benriach en Inde d'ici deux à trois ans, a déclaré un dirigeant, dans le but de faire du pays asiatique l'un de ses principaux marchés internationaux.

Les acheteurs fortunés de l'Inde dépensent sans compter, des bijoux aux alcools de prix, ce qui fait de ce pays un centre d'intérêt pour les marques mondiales.

Le fournisseur d'informations sur le marché de l'alcool IWSR prévoit que l'Inde deviendra le plus grand marché de spiritueux en volume d'ici 2032 - dépassant la Chine - avec 15 à 20 millions de nouveaux consommateurs chaque année.

"Auparavant, l'aspiration était là, mais l'accès ou l'abordabilité étaient limités (en Inde). Aujourd'hui, l'accès et l'abordabilité correspondent aux aspirations", a déclaré lundi à Reuters Gaurav Sabharwal, directeur général de Brown-Forman India, citant la hausse des revenus et la volonté de dépenser.

Le fabricant de Jack Daniel's, qui importe ses boissons alcoolisées en Inde, prévoit d'introduire trois ou quatre marques supplémentaires au cours des deux ou trois prochaines années, dépassant ainsi son portefeuille d'environ 10 marques dans le pays.

Brown-Forman, qui possède plus de 40 marques, vend également Gin Mare, Woodford Reserve et Glendronach en Inde.

Le pays ne fait pas partie des 10 premiers marchés mondiaux de Brown-Forman, et le groupe cherche à accroître ses investissements dans la création de marques et dans son organisation locale, a déclaré M. Sabharwal.

Il n'a pas quantifié l'investissement ni divulgué de données financières. Les ventes de Brown-Forman India ont augmenté de 21 % pour atteindre 2,1 milliards de roupies (22,9 millions de dollars) au cours de l'année qui s'est achevée en mars 2025, selon les données de Tofler. Parallèlement, les ventes nettes mondiales du groupe ont reculé de 5 % pour atteindre 4 milliards de dollars au cours de l'exercice clos en avril 2025, en raison de la faiblesse des dépenses de consommation aux États-Unis .

Malgré des perspectives de consommation optimistes, l'industrie indienne des spiritueux est confrontée à des réglementations strictes, notamment des taxes élevées, des restrictions en matière de publicité et des politiques d'État complexes.

Selon M. Sabharwal, les entreprises doivent constituer des portefeuilles plus larges et étendre leur portée pour gérer l'incertitude réglementaire.

(1 $ = 91,6050 roupies indiennes)