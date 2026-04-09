Le fabricant de drones AEVEX vise une valorisation de 2,35 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de l'historique d'AEVEX dans les paragraphes 3 à 7)

Le fabricant de drones AEVEX a déclaré jeudi qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 2,35 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, la dernière entreprise de défense à chercher à capitaliser sur l'appétit des investisseurs.

La société basée à Solana Beach, en Californie, soutenue par la société de capital-investissement Madison Dearborn Partners, cherche à obtenir jusqu'à 336 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis.

Ces dernières semaines, un nombre croissant d'entreprises liées à la défense ont cherché à s'introduire sur les nouveaux marchés, les émetteurs cherchant à saisir l'opportunité créée par la guerre américano-israélienne en cours contre l'Iran.

Le fabricant de pièces aérospatiales Arxis a également donné le coup d'envoi de sa tournée d'introduction en bourse aux États-Unis mercredi.

AEVEX fournit des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportés au gouvernement américain et à ses forces alliées. Les principaux domaines d'activité de l'entreprise sont les systèmes de frappe de précision et les munitions d'attente.

Le portefeuille de l'entreprise de défense comprend des systèmes sans pilote capables de délivrer des munitions, des charges explosives et des frappes guidées contre des cibles.

La guerre en Ukraine a mis en évidence le rôle crucial des systèmes sans pilote, la guerre s'orientant de plus en plus vers les drones.

Une introduction en bourse interviendrait également alors que la multiplication des conflits à travers le monde entraîne une augmentation des dépenses de défense, les pays donnant la priorité aux initiatives de modernisation et investissant dans des systèmes avancés pour contrer leurs adversaires.

Le gouvernement américain représentait environ 78 % du chiffre d'affaires d'AEVEX en 2025. L'entreprise avait un carnet de commandes de 503 millions de dollars au 31 décembre.

Goldman Sachs, BofA Securities et Jefferies sont les principaux souscripteurs de l'offre d'AEVEX. La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AVEX".