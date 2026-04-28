Le fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et annonce le départ de son directeur financier

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Zimmer Biomet ZBH.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande pour ses dispositifs médicaux et au lancement de nouveaux produits.

La société a également annoncé le départ de son directeur financier, Suketu Upadhyay. Elle a nommé Paul Stellato, un membre de la direction, au poste de directeur financier par intérim, le temps de trouver un successeur permanent.

Le fabricant de dispositifs médicaux accélère sa transition vers un réseau de distribution américain plus dédié et spécialisé, avec pour objectif d'achever la majeure partie de cette transition d'ici fin 2027.

Le chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis, qui représentait environ 58 % du chiffre d'affaires net total de Zimmer en 2025, a augmenté de 8,6 % pour atteindre 1,21 milliard de dollars.

« Compte tenu des inquiétudes liées à l'impact potentiel de la réorganisation de la force de vente aux États-Unis, une croissance organique solide a été bien accueillie », a déclaré un analyste d'Evercore ISI dans une note.

Le segment proposant des produits pour les blessures sportives et les fractures a progressé de 19,5 % pour atteindre 562,2 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires de l'activité hanches a augmenté de 5,7 % pour atteindre 524,1 millions de dollars, tandis que l'activité genoux a généré 828,6 millions de dollars, soit une hausse de 4,5 %.

« Nous avons pris un bon départ cette année, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel et financier », a déclaré le directeur général Ivan Tornos.

Le fabricant de dispositifs médicaux prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 8,40 et 8,55 dollars par action, en hausse par rapport à la prévision précédente de 8,30 à 8,45 dollars. Les analystes s'attendaient à une prévision d'environ 8,40 dollars par action, selon les données IBES.

L'action a toutefois reculé d'environ 2 % avant l'ouverture du marché.

Le bénéfice ajusté du premier trimestre s'est établi à 2,09 dollars par action, dépassant les estimations de 1,86 dollar, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 2,087 milliards de dollars, surpassant les 2,07 milliards de dollars attendus.