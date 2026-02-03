Le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic rachète CathWorks pour un montant maximum de 585 millions de dollars

(Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 5)

Medtronic MDT.N a annoncé mardi le rachat de la société privée CathWorks dans le cadre d'une transaction estimée à un maximum de 585 millions de dollars, alors qu'elle cherche à renforcer son portefeuille de dispositifs cardiaques en y ajoutant un nouvel outil de diagnostic qui pourrait améliorer les normes de soins.

Le fabricant de dispositifs médicaux aura désormais accès au système CathWorks FFRangio, une technologie non invasive utilisée pour évaluer la maladie coronarienne, l'affection cardiaque la plus courante qui survient lorsque la plaque s'accumule dans les artères et restreint le flux sanguin vers le muscle cardiaque.

Le portefeuille de dispositifs cardiaques de Medtronic, qui comprend les stimulateurs cardiaques et son activité d'ablation par champ pulsé en pleine expansion, représente près de 40 % du chiffre d'affaires total de la société.

La société a déclaré que son intention d'acquérir CathWorks fait suite à un accord de partenariat stratégique conclu en 2022.

L'opération, qui doit encore être approuvée par la Commission fédérale du commerce des États-Unis, devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice fiscal 2026 de Medtronic.