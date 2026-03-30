Le fabricant de composants Elmet annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de composants de précision Elmet Group a révélé lundi des revenus plus élevés pour 2025 dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'il cherche à exploiter l'intérêt des investisseurs pour les activités liées à la défense.

La reprise attendue sur le marché des introductions en bourse en 2026 a été tempérée par un repli plus général dû aux craintes de perturbations provoquées par l'IA et aux tensions au Moyen-Orient, bien que les entreprises moins exposées continuent de chercher à s'introduire en bourse.

La société basée à Portland, dans le Maine, a déclaré un bénéfice net de 5,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 201,6 millions de dollars en 2025, contre un bénéfice net de 15,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 190,4 millions de dollars un an plus tôt.

Elmet fabrique des composants et des systèmes à haute énergie utilisant des matériaux critiques pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des semi-conducteurs, soutenant ainsi la fabrication et les capacités stratégiques des États-Unis.

La société exploite deux divisions: Critical Materials Components, qui fabrique des produits en tungstène et en molybdène, et Engineered Microwave Products, qui fabrique des systèmes à micro-ondes et à radiofréquences de haute puissance pour des utilisations critiques.

Une part importante des activités d'Elmet est liée aux dépenses de défense des États-Unis, ses produits étant intégrés dans des programmes d'avions, de missiles, de radars et de navires pour le ministère américain de la défense, selon les documents déposés par l'entreprise.

D'autres entreprises liées à la défense se sont également tournées vers les cotations publiques, notamment Arxis , soutenue par Arcline, et AEVEX , un entrepreneur soutenu par Madison Dearborn, qui ont déposé leur demande d'introduction en bourse aux États-Unis la semaine dernière.

Elmet prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse principalement pour rembourser la dette, acquérir des entreprises, des produits, des services ou des technologies complémentaires et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Cantor, Needham & Company, Canaccord Genuity et Roth Capital Partners sont les chefs de file de l'offre. Elmet prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "ELMT."