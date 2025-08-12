Le fabricant de composants électriques Hubbell rachète son homologue DMC Power pour 825 millions de dollars

Hubbell HUBB.N a annoncé mardi l'acquisition de son plus petit homologue DMC Power pour un montant de 825 millions de dollars en numéraire, le fabricant d'équipements électriques renforçant ainsi son portefeuille de composants critiques pour répondre à l'explosion attendue de la demande en énergie.

DMC conçoit et fabrique des systèmes de connectique pour les infrastructures électriques à haute tension, et complète les solutions existantes de Hubbell en matière de connecteurs de sous-stations et de transmission, a déclaré la société acquéreuse.

La demande croissante d'intelligence artificielle a stimulé les investissements dans les centres de données modernes, augmentant à son tour les besoins en infrastructures et en composants électriques, ce qui profite à des fabricants tels que Hubbell et DMC Power.

"Alors que la croissance de la charge, la construction de centres de données et le vieillissement de l'infrastructure entraînent des investissements très visibles dans les postes électriques et la transmission au cours des prochaines années, l'acquisition de DMC Power renforce la forte présence de Hubbell sur ces marchés attrayants", a déclaré Gerben Bakker, directeur général de Hubbell.

Le mois dernier, Hubbell a relevé ses prévisions de bénéfices annuels en misant sur la forte demande pour ses produits.

DMC emploie plus de 350 personnes et dispose de deux sites de production ainsi que de plusieurs sites de distribution situés en Amérique du Nord, a déclaré Hubbell.

Hubbell s'attend à ce que l'opération soit finalisée d'ici la fin de l'année et à ce qu'elle augmente son bénéfice ajusté par action en 2026. L'entreprise prévoit de financer la transaction par une combinaison de liquidités et de dettes.