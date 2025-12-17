Le fabricant de céréales General Mills en hausse après des ventes trimestrielles supérieures aux estimations en raison d'une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 décembre - ** Les actions du fabricant de Cheerios General Mills GIS.N en hausse de 2% à 48,34 $ avant la mise sur le marché
** La société dépasse les estimations de ventes du deuxième trimestre grâce à une demande soutenue pour ses produits de première nécessité et ses céréales pour le petit déjeuner
** Les ventes trimestrielles s'élèvent à 4,86 milliards de dollars, contre 4,78 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG
** La société maintient ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 26 % depuis le début de l'année
