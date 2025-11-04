Le fabricant de canettes en aluminium Ball Corp dépasse ses estimations de ventes trimestrielles grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'emballages en aluminium Ball Corp BALL.N a battu les estimations de Wall Street pour les ventes du troisième trimestre mardi, grâce à la demande soutenue de ses boîtes de conserve par les fabricants de biens de consommation sur les marchés clés d'Amérique du Nord et d'Europe.

Les consommateurs en proie à l'inflation se tournent vers des repas rentables à la maison, ce qui alimente la demande d'aliments en conserve et stimule les ventes d'emballages, ce qui profite aux entreprises d'emballage telles que Ball.

La société fournit des emballages à des clients tels que Del Monte, PepsiCo PEP.O , Coca-Cola KO.N et Constellation Brands

STZ.N , fabricant de la bière Corona.

Les ventes d'emballages pour boissons de Ball en Amérique du Nord et en Amérique centrale ont augmenté pour atteindre 1,64 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de dollars l'année précédente.

Les gobelets et les bouteilles en aluminium de la société continuent de susciter une demande soutenue de la part des consommateurs soucieux de l'environnement, qui préfèrent leur conception recyclable et à faible impact au plastique et à l'acier étamé, lourd à traiter.

Ball a fait état d'une augmentation de 3,9 % des expéditions mondiales d'emballages en aluminium pour le trimestre considéré, ce qui est inférieur à la hausse de 4,1 % enregistrée au trimestre précédent, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium ayant fait grimper les coûts des intrants.

La société a déclaré que l'impact direct des droits de douane récemment annoncés reste gérable grâce à une stratégie d'approvisionnement local et qu'elle travaille en étroite collaboration avec ses clients pour atténuer la volatilité des prix de l'aluminium.

Le fabricant de gobelets, de bouteilles et de boîtes aérosol en aluminium a réaffirmé qu'il s'attendait à ce que les bénéfices comparables en 2025 augmentent de 12 à 15 %.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de près de 9 % pour atteindre 3,38 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 3,31 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Hors éléments, la société a réalisé un bénéfice trimestriel de 1,02 $ par action, en hausse de 12,1 % par rapport à l'année précédente et conforme aux estimations des analystes.