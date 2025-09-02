Le fabricant de bière Corona, Constellation Brands, chute après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 septembre - ** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N perdent jusqu'à 7,8 %à 149 ,36 $ dans les premiers échanges

** La société réduit ses prévisions pour l'exercice 2026 en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs due aux hausses de prix liées aux tarifs douaniers et à l'incertitude économique

** L'action atteint ses niveaux les plus bas depuis avril 2020

** La société prévoit un bénéfice par action comparable compris entre 11,30 et 11,60 dollars, contre une prévision antérieure de 12,60 à 12,90 dollars

** Les ventes nettes organiques de l'entreprise devraient diminuer de 4 à 6 % par rapport à la prévision précédente de 1 à 2 %

** Les baisses du taux d'achat de bière haut de gamme pour les consommateurs hispaniques ont été plus prononcées que les baisses générales du marché, ce qui a un impact plus important sur notre activité bière que sur la catégorie plus large de la bière", déclare la société

** L'action a baissé de près de 27 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture