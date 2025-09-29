 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 876,32
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant de "Battlefield" Electronic Arts va être privatisé dans le cadre d'un rachat par emprunt d'un montant record de 55 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le contexte, l'analyste et la valeur des actions aux paragraphes 3, 5 et 8) par Zaheer Kachwala

Le géant du jeu vidéo Electronic Arts EA.O sera racheté par un consortium composé de la société de capital-investissement Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et d'Affinity Partners de Jared Kushner, dans le cadre d'un rachat par emprunt d'une valeur record de 55 milliards de dollars, a annoncé l'entreprise lundi.

L'opération concernant le fabricant de "Battlefield" montre à quel point les investisseurs aux poches pleines misent sur la valeur durable des franchises de jeux à succès, alors que l'industrie se remet d'un ralentissement prolongé.

Il s'agirait de la plus grande acquisition par emprunt jamais enregistrée, éclipsant le rachat de TXU Energy en 2007 et d'autres transactions marquantes de cette décennie, notamment Toys "R" Us et Hertz, et s'inscrivant dans un contexte de reprise des transactions à l'échelle mondiale, la baisse des coûts d'emprunt ravivant l'appétit pour les méga-transactions.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture du 25 septembre, avant l'apparition d'informations faisant état d'un accord.

Selon les calculs de Reuters, la valeur de l'opération s'élève à 52,54 milliards de dollars.

L'offre de rachat intervient à un moment crucial pour EA, qui mise beaucoup sur son portefeuille de jeux sportifs et sur la propriété intellectuelle de ses jeux d'action pour surmonter la morosité du secteur des jeux vidéo, les joueurs étant de plus en plus exigeants en matière de dépenses.

Electronic Arts se prépare à lancer le très attendu "Battlefield 6" dans un secteur où les joueurs s'en tiennent à des titres éprouvés et reconnaissables.

"Bien que le prix de l'offre de 210 dollars par action puisse sembler attrayant, nous pensons qu'il est nettement inférieur à la valeur intrinsèque de la société. Avec Battlefield 6 sur le point d'être lancé et un pipeline qui pourrait ajouter plus de 2 milliards de dollars de réservations supplémentaires d'ici l'exercice 28, la véritable capacité bénéficiaire d'EA ne fait que commencer à émerger", ont déclaré les analystes de Benchmark.

Le portefeuille sportif de l'entreprise se distingue depuis plus d'une décennie par sa popularité mondiale et ses revenus récurrents constants, car les habitudes de dépenses dans les jeux restent la clé de la longévité des franchises.

Electronic Arts a déclaré que l'opération consistait en un investissement en actions d'environ 36 milliards de dollars et en un financement par emprunt de 20 milliards de dollars engagé par JPMorgan, dont 18 milliards de dollars devraient être financés à la clôture de l'opération.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027, sera financée par une combinaison de liquidités provenant de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, ainsi que par un roulement de la participation existante de PIF dans EA.

EA devra payer une commission d'un milliard de dollars si elle met fin à la fusion en raison d'un revirement du conseil d'administration, si elle accepte une offre plus élevée ou si elle poursuit une autre opération dans l'année qui suit le rejet de l'offre par les actionnaires.

Le consortium doit le même montant si des retards réglementaires repoussent l'achèvement de la fusion au-delà du 28 septembre 2026 ou s'il ne respecte pas l'accord.

Fusions / Acquisitions
Sport
Privatisation

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
193,3500 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Michel Aulas : « Lyon est dans une situation de décadence absolue »
    Jean-Michel Aulas : « Lyon est dans une situation de décadence absolue »
    information fournie par So Foot 29.09.2025 15:31 

    Il a attendu la fin du mercato politique pour sortir de sa réserve. Jean-Michel Aulas , 76 ans, ex-président de l’OL, s’est officiellement lancé dans la course aux municipales lyonnaises . Samedi 26 septembre, lors de son premier meeting, JMA s’est présenté comme ... Lire la suite

  • Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy
    Stellantis change de directeur financier, Laranjo remplace Ostermann
    information fournie par Reuters 29.09.2025 15:18 

    Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier, avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles". Ce nouveau changement au sein de la ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.09.2025 15:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • La famille Lukaku endeuillée
    La famille Lukaku endeuillée
    information fournie par So Foot 29.09.2025 15:10 

    Triste nouvelle pour la famille Lukaku. L’ancien attaquant et international zaïrois Roger Lukaku est décédé ce lundi, à l’âge de 58 ans . Il était le père de l’attaquant Romelu évoluant au Napoli, et de Jordan, ancien de la Lazio désormais sans club. Débutant sa ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank