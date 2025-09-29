Le fabricant de "Battlefield" Electronic Arts va être privatisé dans le cadre d'un rachat par emprunt d'un montant record de 55 milliards de dollars

Le géant du jeu vidéo Electronic Arts EA.O sera racheté par un consortium composé de la société de capital-investissement Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et d'Affinity Partners de Jared Kushner, dans le cadre d'un rachat par emprunt d'une valeur record de 55 milliards de dollars, a annoncé l'entreprise lundi.

L'opération concernant le fabricant de "Battlefield" montre à quel point les investisseurs aux poches pleines misent sur la valeur durable des franchises de jeux à succès, alors que l'industrie se remet d'un ralentissement prolongé.

Il s'agirait de la plus grande acquisition par emprunt jamais enregistrée, éclipsant le rachat de TXU Energy en 2007 et d'autres transactions marquantes de cette décennie, notamment Toys "R" Us et Hertz, et s'inscrivant dans un contexte de reprise des transactions à l'échelle mondiale, la baisse des coûts d'emprunt ravivant l'appétit pour les méga-transactions.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture du 25 septembre, avant l'apparition d'informations faisant état d'un accord.

Selon les calculs de Reuters, la valeur de l'opération s'élève à 52,54 milliards de dollars.

L'offre de rachat intervient à un moment crucial pour EA, qui mise beaucoup sur son portefeuille de jeux sportifs et sur la propriété intellectuelle de ses jeux d'action pour surmonter la morosité du secteur des jeux vidéo, les joueurs étant de plus en plus exigeants en matière de dépenses.

Electronic Arts se prépare à lancer le très attendu "Battlefield 6" dans un secteur où les joueurs s'en tiennent à des titres éprouvés et reconnaissables.

"Bien que le prix de l'offre de 210 dollars par action puisse sembler attrayant, nous pensons qu'il est nettement inférieur à la valeur intrinsèque de la société. Avec Battlefield 6 sur le point d'être lancé et un pipeline qui pourrait ajouter plus de 2 milliards de dollars de réservations supplémentaires d'ici l'exercice 28, la véritable capacité bénéficiaire d'EA ne fait que commencer à émerger", ont déclaré les analystes de Benchmark.

Le portefeuille sportif de l'entreprise se distingue depuis plus d'une décennie par sa popularité mondiale et ses revenus récurrents constants, car les habitudes de dépenses dans les jeux restent la clé de la longévité des franchises.

Electronic Arts a déclaré que l'opération consistait en un investissement en actions d'environ 36 milliards de dollars et en un financement par emprunt de 20 milliards de dollars engagé par JPMorgan, dont 18 milliards de dollars devraient être financés à la clôture de l'opération.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 2027, sera financée par une combinaison de liquidités provenant de PIF, Silver Lake et Affinity Partners, ainsi que par un roulement de la participation existante de PIF dans EA.

EA devra payer une commission d'un milliard de dollars si elle met fin à la fusion en raison d'un revirement du conseil d'administration, si elle accepte une offre plus élevée ou si elle poursuit une autre opération dans l'année qui suit le rejet de l'offre par les actionnaires.

Le consortium doit le même montant si des retards réglementaires repoussent l'achèvement de la fusion au-delà du 28 septembre 2026 ou s'il ne respecte pas l'accord.