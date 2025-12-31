La start-up chinoise d'IA MiniMax et d'autres lancent leurs IPO à Hong Kong dans une ruée de fin d’année

Le logo de Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX), l'opérateur boursier de Hong Kong

La start-up chinoise d’IA MiniMax Group a mené mercredi six introductions en Bourse à Hong Kong, pour un total de ‍16,7 milliards de dollars hongkongais (2,15 milliards de dollars), selon des documents boursiers, alors que les sociétés d’IA et de semi-conducteurs soutiennent le redressement des marchés actions de la ‌ville et donnent le ton pour l'année 2026.

Hong Kong a levé 36,5 milliards de dollars via 114 nouvelles cotations en 2025, son meilleur résultat depuis 2021 ​et plus de trois fois le montant levé en 2024, selon les données ⁠de LSEG.

MiniMax cherche à lever jusqu'à 4,19 milliards de dollars hongkongais en proposant 25,4 millions d’actions à un prix compris entre 151 et ⁠165 dollars hongkongais, en ‍vue d’une entrée en Bourse le 9 janvier.

Les spécialistes des semi-conducteurs ⁠OmniVision Integrated Circuits et GigaDevice Semiconductor ont également lancé leurs opérations de construction du livre, visant chacun environ 600 millions de dollars.

"La vague d'approbations d'IPO suggère un changement ​dans l'accélération du développement des startups d'IA grâce à l'accès au marché des capitaux", a déclaré Lian Jye Su, analyste en chef chez Omdia, en ajoutant que le ⁠financement public aide la Chine à bâtir un écosystème d’IA plus résilient ​face aux restrictions technologiques.

MiniMax, fondée début 2022 par Yan Junjie, ​ancien cadre de SenseTime, ​fait partie du premier groupe de développeurs chinois de grands modèles linguistiques à viser ​une introduction en Bourse à Hong Kong ⁠et développe des modèles d’IA multimodaux, tels que MiniMax M1, Hailuo-02, Speech-02 et Music-01, capables de traiter texte, audio, images, vidéo et musique.

L'opération valoriserait MiniMax à environ 6,5 milliards de dollars.

La société concurrente Knowledge Atlas Technology, ou Zhipu AI, a lancé son IPO un ‌jour plus tôt, cherchant à lever 4,35 milliards de dollars hongkongais pour une valorisation de 51,2 milliards.

L'appétit des investisseurs pour l'IA chinoise s'est accru depuis la montée en puissance de DeepSeek, une alternative locale à ChatGPT, et de récentes opérations telles que l'acquisition de Manus par Meta.

(Shivangi Lahiri, Yantoultra Ngui et Liam Mo, version française Elena ‌Smirnova, édité par Augustin Turpin)