Le fabricant de bagues connectées Oura vise une valorisation de 15,6 milliards de dollars lors d'un test de demande en vue d'une introduction en bourse prévue à l'automne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Oura prévoit de lever jusqu’à 2,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

* La société et ses investisseurs prévoient de céder 50 millions d'actions

* La fourchette de prix de l'introduction en bourse est fixée entre 40 et 44 dollars par action

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 9 et 14, et des détails tirés du dossier d'introduction en bourse aux paragraphes 12 et 13)

par Manya Saini

Oura a lancé lundi la tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis, visant une valorisation post-dilution de 15,62 milliards de dollars, le fabricant de bagues connectéestestant ainsil’appétit des investisseurs pour les entreprises de technologie grand public après un débutde saisondes introductions en bourse automnales plutôt tiède.

Cetteintroduction en bourse, prévue dans le courant de la semaine prochaine, intervient alors que les marchés sont sur les dents depuis quelques semaines en raison des incertitudes liées au commerce de l’IA, de la hausse des rendements obligataires et de l’évolution des perspectives de taux de la Réserve fédérale.

Oura et certains de ses investisseurs existants prévoient de lever jusqu’à 2,2 milliards de dollars grâce à la vente de 50 millions d’actions au plafond de la fourchette de prix indiquée, comprise entre 40 et 44 dollars.

“Oura constitue le premier véritable test de l’appétit des investisseurs américains après un mois de septembre jusqu’ici morose et une période de volatilité accrue sur les marchés. Si le lancement s’avère solide, cela encouragera d’autres émetteurs”, a déclaré Samuel Kerr, responsable mondial des marchés des capitaux propres chez Mergermarket.

“En revanche, une introduction en bourse moins réussie pourrait faire sonner l’alarme quant à un éventuel revirement du sentiment du marché.”

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N , spécialisé dans les médicaments amaigrissants, a fait part de son intention d'acquérir jusqu’à 100 millions de dollars d’actions, tandis que la société d’investissement Dragoneer a manifesté son intérêt pour l’achat d’actions d’une valeur maximale de 300 millions de dollars.

DES PRIX ÉLEVÉS POUR LES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE SANTÉ DE HAUTE TECHNOLOGIE

Les bagues connectées se taillent une place entre les trackers d’activité traditionnels et les montres connectées, en capitalisant sur la demande d’informations personnalisées sur le bien-être tout en offrant un moyen plus compact, sans écran, de surveiller sa santé 24 heures sur 24, avec une autonomie de batterie plus longue.

Oura a contribué à popularisercet appareil,qui suit des paramètres tels que la santé cardiaque, l’activité physique et le sommeil.

Selon son prospectus d’introduction en bourse, l’entreprise de technologie de la santé a vendu 3,6 millions d’Oura Rings au cours des 12 mois clos le 30 juin. Son chiffre d’affaires pour les neuf mois clos le 30 juin a bondi d’environ 74 % en glissement annuel, pour atteindre 1,21 milliard de dollars.

L’entreprise prévoit de clôturer l’exercice 2026 avec environ 5,7 millions d’abonnés payants, soit une croissance de 96 % par rapport à l’année précédente.

“L’un des atouts d’Oura est qu’il est accessible aux débutants, tendance et s’intègre naturellement au quotidien, contrairement à certains appareils portables davantage destinés aux sportifs confirmés et au suivi des performances”, a déclaré Kat Liu, vice-présidente chez IPOX.

“La valorisation reflète clairement la poursuite d’une forte croissance et une orientation accrue vers des revenus récurrents à marge élevée.”

L'entreprise, fondée il y a plus de dix ans en Finlande, a atteint une valorisation d'environ 11 milliards de dollars lors d'un tour de table de fin de cycle réalisé l'année dernière.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les chefs de file de l’introduction en bourse.

La société devrait fixer le prix de son introduction en bourse et commencer à être cotée au Nasdaq sous le symbole "OURA" la semaine prochaine.