Le fabricant d'Oreo Mondelez chute après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de la société mère de Cadbury, Mondelez International MDLZ.O , ont baissé de 4,5 % à 57,50 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société abaisse son objectif de croissance des ventes annuelles et prévoit une baisse plus importante de la croissance des bénéfices annuels, en raison de la faiblesse de la demande pour ses collations et chocolats coûteux

** MDLZ s'attend à ce que la croissance organique du chiffre d'affaires net en 2025 soit d'environ 4 % par rapport à l'objectif précédent de 5 %

** La société s'attend également à une baisse de 15 % du bénéfice annuel ajusté par action par rapport à l'objectif précédent de 10 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% depuis le début de l'année