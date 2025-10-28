 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 219,18
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le fabricant d'Oreo Mondelez chute après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 21:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de la société mère de Cadbury, Mondelez International MDLZ.O , ont baissé de 4,5 % à 57,50 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société abaisse son objectif de croissance des ventes annuelles et prévoit une baisse plus importante de la croissance des bénéfices annuels, en raison de la faiblesse de la demande pour ses collations et chocolats coûteux

** MDLZ s'attend à ce que la croissance organique du chiffre d'affaires net en 2025 soit d'environ 4 % par rapport à l'objectif précédent de 5 %

** La société s'attend également à une baisse de 15 % du bénéfice annuel ajusté par action par rapport à l'objectif précédent de 10 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MONDELEZ INTL RG-A
60,2100 USD NASDAQ -2,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank