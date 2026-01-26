Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power prévoit de lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power a déclaré lundi qu'il visait à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.