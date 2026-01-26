Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power prévoit de lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•26.01.2026•14:09•
Selon une commission d’enquête, la compagnie publique bangladaise (BPDB) a surpayé jusqu’à 50 % l’électricité achetée au groupe indien Adani. Ces accusations ont été lancées par une commission d'enquête gouvernementale qui s'est penchée sur les contrats d'énergie ...
information fournie par AFP Video•26.01.2026•13:56•
De nombreux admirateurs ont fait leurs adieux dimanche aux deux pandas du zoo de Tokyo, qui s'apprêtent à retourner en Chine, privant l'archipel de la présence de ces animaux emblématiques pour la première fois en un demi-siècle.
information fournie par AFP Video•26.01.2026•13:55•
Des camions chargés d’aide et de matériaux de construction font la queue devant le passage de Rafah, côté égyptien, en attendant le feu vert pour entrer à Gaza. Israël affirme qu’il n’autorisera que les piétons à emprunter le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte ...
