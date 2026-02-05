Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power lève 1,51 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de commentaires et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power Solutions FPS.N a déclaré mercredi avoir levé 1,51 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée dans le Minnesota et certains de ses actionnaires existants ont vendu 56 millions d'actions au prix de 27 dollars chacune lors de l'introduction en bourse, alors qu'elle visait une fourchette de 25 à 29 dollars, ce qui lui confère une valorisation potentielle d'environ 8,22 milliards de dollars.

Forgent conçoit et fabrique des équipements de distribution électrique pour les centres de données, les réseaux électriques et les installations industrielles à forte consommation d'énergie.

Un contexte de marché plus stable a incité les entreprises de tous les secteurs à tester à nouveau la demande des investisseurs pour de nouvelles introductions en bourse, après que la fermeture prolongée du gouvernement en octobre a contraint nombre d'entre elles à mettre leurs projets en veilleuse.

"Pas moins de huit introductions en bourse sont prévues pour cette semaine", a déclaré Bill Smith, directeur général de Renaissance Capital, fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Si elles sont toutes cotées, le marché des introductions en bourse connaîtra sa semaine la plus active depuis 2021", a déclaré M. Smith.

Once Upon a Farm de Jennifer Garner et Bob's Discount Furniture devraient également faire leur apparition cette semaine.

Forgent se concentre sur les marchés à forte croissance tels que les centres de données, car les entreprises technologiques, y compris OpenAI, investissent des milliards dans de nouvelles installations pour répondre à la demande croissante de services informatiques en nuage et de charges de travail d'IA.

La société devrait être cotée à la Bourse de New York jeudi sous le symbole "FPS".

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'offre.