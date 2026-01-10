Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les commentaires des analystes aux paragraphes 3, 4, 8 et 9) par Prakhar Srivastava

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power Solutions a fait état d'une hausse de 83,9 % de son chiffre d'affaires trimestriel dans sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, alors que de plus en plus d'émetteurs cherchent à sonder l'intérêt des investisseurs en ce début d'année.

Les introductions en bourse devraient prendre de l'ampleur en 2026, car les baisses de taux d'intérêt prévues renforcent la confiance des investisseurs et leur goût du risque.

Selon Kat Liu, vice-présidente d'IPOX, il est judicieux de déposer une demande maintenant, car l'attention du marché se portera probablement plus tard dans l'année sur plusieurs introductions en bourse plus importantes et très attendues, ce qui donnera un avantage à la visibilité précoce de la société.

"Les sociétés du même secteur, telles que Vertiv, ont réalisé de très bonnes performances, ce qui peut également constituer une toile de fond constructive", a-t-elle ajouté.

L'activité a commencé à reprendre, avec les sociétés biopharmaceutiques Eikon Therapeutics et Veradermics, ainsi que le distributeur de meubles Bob's Discount Furniture, qui ont déposé des demandes d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi. La banque numérique PicPay a déposé sa demande en début de semaine, alors que le marché commence à s'agiter après les fêtes de fin d'année.

Forgent Power souhaite s'introduire à la Bourse de New York sous le symbole "FPS".

La société basée à Dayton, dans le Minnesota, a déclaré un bénéfice net de 15,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 283,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 7,3 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 154 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

"Dans le cas de Forgent, les marges peuvent être sensibles aux coûts des matières premières et des composants (tels que l'acier, le cuivre et les composants électriques), à la disponibilité de la chaîne d'approvisionnement et à la capacité de l'entreprise à répercuter la hausse des coûts des intrants sur les clients en temps voulu", a déclaré Kat Liu.

"D'autres risques comprennent l'exposition à des marchés finaux cycliques tels que les centres de données et les infrastructures industrielles, et la pression concurrentielle exercée par des concurrents plus importants et bien capitalisés."

Forgent Power est un concepteur et un fabricant d'équipements de distribution électrique utilisés dans les centres de données, le réseau électrique et les installations industrielles à forte consommation d'énergie, offrant des tableaux de distribution et des unités de distribution d'énergie, entre autres produits électriques.

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre.