Eiffage: CA 2025 en hausse organique de 4,8% avec l'Europe
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:52

Le logo d'Eiffage sur le bâtiment de l'entreprise à Saint-Nazaire

Eiffage a ‌fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse ​de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe ​français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché européen bien ​orienté".

En Europe hors France, ⁠l'activité Travaux du groupe affiche une croissance ‌de 16,6% sur l'exercice 2026. La division Travaux d'Eiffage a généré 21,3 milliards ​d'euros en ‌2025, en croissance de 5,3% à ⁠périmètre et change constants sur un an.

Le chiffre d’affaires des Concessions s’établit quant à lui ⁠à 4,0 ‌milliards d’euros, en croissance de 2,3%.

Au ⁠titre de l'exercice 2025, Eiffage a proposé ‌un dividende en hausse de 0,10 ⁠euro, à 4,80 euros par action.

Dans ⁠un communiqué, Eiffage ‌dit viser pour 2026 un résultat net part ​du groupe en ‌hausse et un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant "en ​légère hausse" dans son activité Concessions.

Dans les Travaux, le groupe anticipe une marge ⁠opérationnelle en hausse, portée par une nouvelle amélioration de la rentabilité d’Eiffage Énergie Systèmes et la consolidation du niveau de marge des autres métiers de Travaux.

