La Bourse de Paris termine sur un record, les craintes autour de l'IA en suspens

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,47% mercredi, décrochant de nouveaux records de clôture et en séance, profitant de l'apaisement des craintes autour de l'intelligence artificielle avant les résultats de l'américain Nvidia.

L'indice vedette CAC 40 a ainsi atteint un nouveau record en clôture, à 8.559,07 points, dépassant le précédant à 8.519,21 points qui datait de mardi. Le CAC 40 a également enregistré un nouveau record absolu à 8.560,91 points mercredi.

Guillaume Chaloin, directeur de la gestion actions de Delubac AM, constate "une certaine détente sur la thématique de l'intelligence artificielle" mercredi, qui a soutenu des valeurs comme Dassault Systèmes (+3,41% à 18,03 euros), mis à mal ces derniers jours.

Depuis plusieurs semaines, les marchés s'interrogent en effet sur la rentabilité des dépenses colossales des géants de la tech dans le développement de l'IA, qu'ils financent de plus en plus en s'endettant alors qu'ils utilisaient auparavant leur trésorerie.

Les inquiétudes concernent aussi les conséquences du développement de cette nouvelle technologie pour le modèle économique de nombreux secteurs, comme celui des logiciels qui a connu de lourdes déconvenues en Bourse depuis le début de l'année.

Après un début d'année marqué par des doutes sur la monétisation de l'intelligence artificielle, les dépenses d'infrastructure et la soutenabilité du cycle d'investissement, les investisseurs attendent la publication des résultats annuels et du quatrième trimestre du mastodonte des puces et processeurs Nvidia.

Dans le sillage de son concurrent britannique Diageo, qui s'est effondré de près de 13% mercredi à la Bourse de Londres après avoir fait état de performances en berne aux États-Unis et revu à la baisse ses perspectives annuelles, Pernod Ricard a perdu 7,93% à 77,54 euros et le groupe Rémy Cointreau 5,94% à 41,20 euros.

Les spiritueux ont été secoués sur leurs marchés traditionnels par les guerres douanières, et rencontrent une "moindre facilité" que d'autres secteurs" pour faire passer des hausses de prix pour compenser" les surtaxes, explique Guillaume Chaloin.

Bic a terminé en forte baisse (-7,52% à 52,90 euros) après avoir annoncé mardi un bénéfice en chute de quelque 60% en 2025, une "année difficile" en particulier sur les marchés américains.

Le titre du groupe d'électroménager Seb a terminé en hausse de 4,90% à 53,55 euros, après avoir présenté des résultats annuels supérieurs aux attentes et un plan d'économies impliquant "jusqu'à 2.100" suppressions de postes.

