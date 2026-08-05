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Le fabricant d'engrais Mosaic recule en raison de ventes en baisse et de perspectives d'investissements en baisse
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 11:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du fabricant d'engrais Mosaic MOS.N recule de 1,9 % à 22,27 dollars en pré-ouverture

** La société annonce une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pénalisée par une demande atone et une production nationale réduite

** La société abaisse ses prévisions de dépenses d'investissement pour la deuxième fois cette année, les ramenant de 1,25 milliard de dollars à 1,2 milliard de dollars

** Les perturbations sur les marchés du soufre et de l’ammoniac continuent de faire grimper les coûts et de freiner la production de phosphate à l’échelle mondiale - MOS

** « Les conditions d’activité sont restées difficiles au deuxième trimestre, principalement en raison des problèmes de disponibilité et de prix du soufre » – Bruce Bodine, directeur général

** Chiffre d’affaires net de 2,8 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en baisse de 6,7 % par rapport à l’année précédente

** À la clôture d’hier, l’action MOS affichait une baisse de 5,7 % depuis le début de l’année

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