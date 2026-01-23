Le fabricant d'armes tchèque CSG monte en flèche lors de ses débuts boursiers et atteint une valorisation de 35 milliards de dollars

CSG lève jusqu'à 3,8 milliards d'euros dans le cadre de la plus grande cotation jamais réalisée dans le secteur de la défense

Le groupe d'armement tchèque commence à négocier à Amsterdam

Les actions bondissent d'environ 30 % à l'ouverture

L'introduction en bourse intervient alors que les actions du secteur de la défense atteignent des niveaux record

(Mise à jour des actions, ajout de détails sur la capitalisation boursière et les perspectives) par Charlie Conchie et Jason Hovet

Les actions de Czechoslovak Group CSG.AS ont augmenté de 32 % lors de leur introduction en bourse à Amsterdam vendredi, portant sa capitalisation boursière à plus de 30 milliards d'euros (35,22 milliards de dollars) à la suite d'une levée de fonds record pour une société de défense cotée en bourse.

CSG, qui cherche à tirer parti de l'augmentation des dépenses militaires, a vendu 30 millions d'actions nouvelles et jusqu'à 122 millions d'actions existantes, y compris une option de surallocation, dans le cadre d'une première offre publique au prix de 25 euros l'unité, ce qui lui a permis de lever jusqu'à 3,8 milliards d'euros.

Michael Strnad, le propriétaire de la société âgé de 33 ans, recevra un peu moins de 3 milliards d'euros dans le cadre de l'opération, y compris l'option de surallocation, tandis que le reste du produit ira à la société, a déclaré CSG.

L'offre d'un maximum de 15,2 % de la société a donné à CSG une capitalisation boursière initiale de 25 milliards d'euros (29,30 milliards de dollars). À 9 h 43 GMT, la valeur boursière de CSG était passée à 31,6 milliards d'euros, les actions s'échangeant à 31,60 euros, en hausse de 26,4 %. Elles avaient atteint 33,00 euros en début de séance .

PROFITER DE L'ESSOR DU SECTEUR DE LA DÉFENSE

Les investisseurs investissent dans le secteur et les gouvernements européens s'engagent à augmenter les dépenses de défense suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les actions européennes du secteur de la défense ont atteint des niveaux record cette année.

M. Strnad a déclaré à Reuters ce mois-ci que l'une des raisons de l'introduction en bourse était d'utiliser les actions comme monnaie d'acquisition potentielle. Parmi les acquisitions récentes, citons l'achat en 2024, pour 2,2 milliards de dollars, du principal fabricant américain de petites munitions, Kinetic, propriétaire de marques telles que Remington.

Aux prix actuels, la capitalisation boursière de CSG est supérieure à celle de l'entreprise tchèque de services publics CEZ CEZP.PR , la plus grande société cotée du pays.

CSG compte parmi ses principaux clients l'Ukraine et est l'une des entreprises de défense à la croissance la plus rapide au monde, produisant des munitions de petit et de gros calibre, des équipements terrestres lourds et des radars.

LES CARNETS DE COMMANDES ONT ATTIRÉ UNE DEMANDE RAPIDE

Si l'offre de CSG est pleinement exercée, il s'agira de la plus importante cotation à Amsterdam depuis que KKR Private Equity Investors a levé 5 milliards de dollars en 2006, selon Dealogic.

D'autres grands groupes de défense européens, tels que le fabricant franco-allemand de réservoirs KNDS , devraient également être cotés en bourse cette année.

Les carnets d'ordres pour l'offre de CSG ont été rapidement couverts mardi, a déclaré un teneur de livres. Des fonds gérés par Artisan Partners, BlackRock et Al-Rayyan Holdings, une filiale de la Qatar Investment Authority, se sont engagés à participer à l'opération à hauteur de 300 millions d'euros chacun.

Dirigé par M. Strnad, dont le père a commencé à vendre sur de vieux équipements militaires de l'ère soviétique dans les années 1990, CSG a étoffé son carnet de commandes et a déclaré en novembre que son chiffre d'affaires atteindrait 7,4 à 7,6 milliards d'euros cette année, contre plus de 6,4 milliards prévus pour 2025.

L'entreprise vise un dividende de 30 à 40 % du bénéfice net, payable à partir de 2027.