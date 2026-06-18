Le fabricant d'armes à feu Smith & Wesson enregistre une forte hausse de son cours après avoir annoncé une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre et de solides ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à l'ouverture des marchés)

18 juin - ** Les actions du fabricant d'armes Smith & Wesson ( SWBI.O ) ont bondi de 28 % jeudi matin après la publication de résultats trimestriels en hausse grâce à des ventes solides

** SWBI a atteint 17,56 $, son plus haut niveau depuis avril 2024. Le titre clôturait en hausse de 24,9 % à 17,13 $ ** La société basée à Maryville, dans le Tennessee, a annoncé mercredi soir que le chiffre d'affaires de au quatrième trimestre avait progressé d'environ 27 % en glissement annuel pour atteindre 178,4 millions de dollars

** Les nouveaux produits ont représenté 38 % du chiffre d’affaires total, la croissance des ventes ayant été tirée par les livraisons d’armes de poing, qui ont représenté plus de 80 % du nombre total d’unités livrées, a indiqué la société

** La société a déclaré s'attendre à ce que la demande dans le secteur des armes à feu pour l'exercice 2027 soit soutenue et légèrement supérieure à celle de l'exercice 2026

** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la directrice financière Deana McPherson a déclaré que la société prévoyait une croissance du chiffre d’affaires d’environ 15 % à 20 % au premier trimestre et une croissance à un chiffre dans la moyenne pour l’ensemble de l’exercice par rapport à l’exercice 2026

** Pour le trimestre clos le 30 avril, SWBI a annoncé un bénéfice selon les principes comptables généralement admis (GAAP) de 16,2 millions de dollars, soit 36 cents par action, contre 8,6 millions de dollars, soit 19 cents par action, un an plus tôt

** Grâce à cette progression, l'action SWBI affiche une hausse de 73 % depuis le début de l'année et surpasse largement la hausse de 13 % de l'indice Nasdaq .IXIC