Le fabricant d'anneau connecté Oura lance son IPO à Wall Street

Oura a officiellement lancé son introduction en Bourse aux Etats-Unis, avec une offre portant sur 50 millions d'actions ordinaires. Le fabricant de bagues connectées spécialisées dans le suivi de la santé vise un prix compris entre 40 et 44 dollars par titre et prévoit une cotation sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "OURA".

L'entreprise mettra elle-même en vente 13,5 millions d'actions, tandis que le solde sera proposé par certains actionnaires existants. Une option de surallocation permettra également aux banques d'acquérir jusqu'à 7,5 millions de titres supplémentaires. Eli Lilly a manifesté son intérêt pour un investissement pouvant atteindre 100 millions de dollars, tandis que des fonds liés à Dragoneer Investment Group envisagent d'acheter jusqu'à 300 millions de dollars d'actions.

Oura affiche une forte croissance, avec un chiffre d'affaires d'environ 1,21 milliard de dollars sur les neuf mois clos au 30 juin, en progression de 74% sur un an. L'entreprise prévoit environ 5,7 millions de membres payants à la fin de son exercice 2026, soit une hausse annuelle de 96%. Elle a également vendu 3,6 millions de bagues en douze mois, représentant environ 2% du marché mondial des appareils connectés portables, et compte accélérer son expansion internationale.

Au point médian de la fourchette de prix, Oura prévoit de recevoir environ 532,6 millions de dollars de produit net de l'opération. Quelque 526,4 millions de dollars devraient toutefois être consacrés aux obligations fiscales liées au règlement d'unités d'actions restreintes. Le groupe devra parallèlement poursuivre sa croissance face à une concurrence comprenant notamment Apple, Google, Samsung, Garmin, Coros et Whoop.