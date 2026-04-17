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Le fabricant d'airbags Autoliv annonce un bénéfice d'exploitation au premier trimestre, l'action est en hausse
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute résultats d'exploitation ajustés, citation, contexte, réaction de l'action)

Les actions de la société suédoise Autoliv ALV.N ALIVsdb.ST , le plus grand producteur mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, ont augmenté de 9% vendredi après que la société a annoncé des résultats plus élevés que prévu pour le premier trimestre.

* Le bénéfice d'exploitation ajusté a baissé à 245 millions de dollars contre 255 millions de dollars l'année précédente, contre une prévision moyenne de 209 millions de dollars dans un sondage d'analystes fourni par Autoliv, avec une marge d'exploitation ajustée de 8,9%.

* Autoliv avait prévenu en janvier qu'elle s'attendait à ce que sa marge d'exploitation ajustée du premier trimestre soit considérablement plus faible que celle du premier trimestre de l'année dernière, mais elle a déclaré vendredi que la performance opérationnelle dépassait ses attentes.

* "Le premier trimestre s'est avéré meilleur que nous ne l'avions prévu, avec de fortes ventes en mars. Nos performances opérationnelles ont dépassé nos attentes, avec de solides améliorations de la productivité, en partie soutenues par une réduction de la volatilité des commandes", a déclaré le directeur général Mikael Bratt dans le rapport.

* L'entreprise a réitéré ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une marge d'exploitation ajustée comprise entre 10,5 et 11 %

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