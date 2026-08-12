Le fabricant chinois de feuilles de cuivre Londian Wason fixe le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 22 dollars par action, dans le but de lever environ 95 millions de dollars

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La société chinoise Londian Wason New Energy Tech a fixé mardi le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 22 dollars par action, ce qui a permis au fabricant de feuilles de cuivre de lever 94,3 millions de dollars.

* La société a vendu environ 4,3 millions d’American Depositary Shares (ADS) — qui permettent aux investisseurs d’acheter des actions de sociétés étrangères sur les places boursières américaines — lors de cette introduction en bourse , à la limite supérieure de la fourchette annoncée comprise entre 20 et 22 dollars.

* L’entrée en bourse de Londian Wason aux États-Unis devrait tester l’appétit des investisseurs pour les introductions en bourse chinoises, à un moment où les relations entre Pékin et Washington restent tendues.

* Le marché américain des introductions en bourse a connu une reprise généralisée cette année, mais les cotations chinoises à New York n’ont pas encore connu de regain similaire en raison des tensions géopolitiques .

* Londian Wason commercialise des feuilles de cuivre électrolytique à l’échelle mondiale et est dirigée par ses co-directeurs généraux, Guanran Wang et Guangling Zhou.

* Parmi les principaux investisseurs de la société figurent le groupe sud-coréen SK et Mirae Asset.

* Son titre commencera à être négocié à la Bourse de New York (NYSE) mercredi, sous le symbole boursier "FOIL".

* Cantor, Huatai Securities, CMB International, US Tiger Securities, Fortune Securities et VC Brokerage sont les chefs de file de l’opération.