Le fabricant brésilien de médicaments EMS envisage des transactions à l'étranger après avoir racheté une unité de Sanofi
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 21:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo et Luciana Magalhaes

Le fabricant brésilien de médicaments EMS est ouvert à de nouvelles acquisitions pour se développer à l'international après avoir conclu un accord majeur pour acheter Medley, le fabricant brésilien de médicaments génériques de Sanofi SASY.PA , et se prépare à lancer ses propres stylos injecteurs à base de semaglutide sur son marché national.

EMS, contrôlée par le holding Grupo NC, a annoncé la semaine dernière l'achat de Medley pour plus de 500 millions de dollars, renforçant ainsi sa position d'acteur de premier plan sur le marché des génériques dans la plus grande économie d'Amérique latine. Tout en se préparant à intégrer Medley, EMS envisage également de conclure d'autres accords sur ses marchés existants au Brésil , au Mexique , et en Europe de l'Est, a déclaré Thiago Tavares, directeur général de Grupo NC holding, lors d'une interview mardi.

"Nous devrions également regarder au-delà du Brésil pour étendre nos opérations et devenir réellement une entreprise plus globale", a déclaré Tavares, qui a noté que l'acquisition de Medley sera financée par les capitaux propres d'EMS. "Je nous vois avec de grandes possibilités d'acquisitions, en particulier à l'étranger", a déclaré Tavares, mentionnant les plans d'expansion de l'empreinte du groupe aux États-Unis , où il a déjà une unité préopérationnelle, après 2030.

AUGMENTATION DE LA PRODUCTION, STYLOS INJECTEURS

La part d'EMS sur le marché brésilien des génériques pourrait atteindre environ 30 % si l'acquisition de Medley est approuvée par le CADE, l'autorité de régulation concurrence, a déclaré Tavares. Il s'attend à ce que l'approbation se fasse sans heurts, car le marché comprend des concurrents puissants tels que Cimed et Eurofarma.

Mais les projets de croissance d'EMS dans le domaine des génériques ne se limitent pas à l'accord sur Medley. Elle se prépare également à lancer ses propres stylos injecteurs à base de semaglutide dès que l'autorité de régulation Anvisa aura autorisé la vente du produit au Brésil, a déclaré Tavares.

Le brevet protégeant le semaglutide, l'ingrédient actif de l'Ozempic, le médicament phare de Novo Nordisk NOVOb.CO contre le diabète et la perte de poids, est sur le point d'expirer au Brésil, ce qui permet aux entreprises de ce pays de produire leurs propres versions. Le concurrent Hypera HYPE3.SA avait précédemment déclaré qu'il prévoyait de lancer sa version générique du semaglutide cette année.

Tavares a déclaré qu'il s'attendait à prendre une décision concernant son médicament à base de semaglutide prochainement, bien qu'il ne sache pas exactement quand.

"Je pense que le produit a déjà été plus que suffisamment testé, donc une fois l'approbation obtenue, nous le lancerons", a déclaré Tavares. "Il est tout à fait possible de le lancer cette année."

Fusions / Acquisitions

