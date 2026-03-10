Municipales à Paris: Bournazel "combatif" pour être "le plus haut possible" au 1er tour

Pierre-Yves Bournazel (Horizons), en réunion de campagne à Paris, le 10 mars 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Pierre-Yves Bournazel, candidat centre-droit à la mairie de Paris, en légère érosion dans les sondages, s'est dit "combatif" mardi en vue d'être "le plus haut possible" au premier tour, pour "poursuivre le rassemblement" au second.

"Je suis très déterminé et combatif, je me bats pour être le plus haut possible au premier tour" dimanche, a déclaré à l'AFP le candidat Horizons et Renaissance à l'issue d'une réunion publique dans le 14e arrondissement de la capitale, en présence de l'ex-ministre macroniste Marlène Schiappa.

"Pour l'instant aucun bulletin n'a été mis dans l'urne et je sais qu'une majorité de Parisiens ne veulent ni de Rachida Dati ni d'Emmanuel Grégoire", a ajouté M. Bournazel, crédité par les derniers sondages d'environ 12% des intentions de vote au premier tour, en capacité de se maintenir au second.

"Au second tour, je poursuivrai le rassemblement. Je m'adresserai à des hommes et des femmes, colistiers de la droite républicaine ou de la gauche républicaine, qui voudront être clairs sur les valeurs. Certains ne sont pas insensibles à ma démarche", a assuré l'élu du 18e arrondissement, sans plus de précisions.

Rachida Dati, candidate LR et MoDem, ne cesse d'appeler son concurrent à se rassembler derrière sa candidature, prévenant qu'une dispersion des voix à droite "empêcherait l'alternance" à Paris.

"Incontestablement la candidature de Sarah Knafo (Reconquête, NDLR) pèse sur la campagne de Mme Dati. Elle a proposé une alliance, elle veut la fusion des listes, et Mme Dati n'arrive pas à qualifier Mme Knafo d'extrême-droite", a dénoncé M. Bournazel.

Celui qui veut incarner une "troisième voie" a affirmé fin février qu'il ne rejoindrait "ni Grégoire ni Dati" au second tour, avant d'être désavoué par Edouard Phiilppe, le patron d'Horizons, l'un de ses soutiens de poids.

L'ex-Premier ministre et maire actuel du Havre, qui postule à sa réélection et se prépare à la présidentielle de 2027, a affirmé qu'il ferait "tout" pour "l'alternance" à Paris, "avec un grand rassemblement de la droite et du centre" au second tour.

"C'est pas une mini-présidentielle, c'est une élection municipale", a rétorqué M. Bournazel.