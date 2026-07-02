Le fabricant allemand de drones Quantum Systems obtient un financement de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maria Rugamer et Hakan Ersen

La société allemande de technologie de défense Quantum Systems a annoncé jeudi avoir levé 1,2 milliard de dollars de nouveaux fonds, ce qui valorise le fabricant de drones à environ 8 milliards de dollars et marque l'un des plus importants tours de table privés jamais réalisés à ce jour par une entreprise européenne de technologie de défense.

Cette valorisation est environ huit fois supérieure à celle d’il y a un an. L’entreprise, basée à Munich, a précisé que ce tour de table avait été soutenu par des investisseurs internationaux.

Ce financement reflète la transformation rapide du secteur européen de la défense au cours des deux dernières années, les investisseurs soutenant de plus en plus les entreprises spécialisées dans les drones, les logiciels et les systèmes autonomes, a déclaré le co-directeur général Sven Kruck.

L’entreprise a indiqué que ces nouveaux fonds soutiendraient l’expansion de la production sur les marchés alliés ainsi que le développement de systèmes autonomes interopérables reliés via son écosystème logiciel Mosaic UXS.

Le co-investisseur principal Airbus AIR.PA a accepté de renforcer son partenariat stratégique avec Quantum Systems afin de développer des capacités de nouvelle génération.

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L’essor de ces entreprises bouscule un secteur longtemps dominé par des groupes bien établis tels que Rheinmetall

RHMG.DE , Thales TCFP.PA et Leonardo LDOF.MI .

Contrairement aux industriels de la défense établis, qui se concentrent sur des programmes de grande envergure et à long terme tels que le Future Combat Air System franco-allemand (FCAS) et le Main Ground Combat System (MGCS), des entreprises telles que Quantum Systems ont tiré profit de la demande croissante en drones et systèmes autonomes rapidement déployables depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

"Nous continuerons à faire avancer ces investissements en Europe", a déclaré Sven Kruck.

Le fabricant de drones Stark a levé 500 millions d’euros la semaine dernière. Son concurrent Helsing, la start-up de défense la plus valorisée de l’UE, devrait bientôt boucler un tour de table de 1,2 milliard de dollars qui pourrait valoriser l’entreprise à environ 18 milliards de dollars.

Cette vague d’investissements fait suite à un contexte boursier plus difficile pour certaines entreprises du secteur de la défense cotées en bourse.

Le groupe franco-allemand de défense KNDS a reporté cette semaine ses projets d’introduction en bourse , invoquant les conditions du marché.