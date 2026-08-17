Le fabricant allemand de drones Helsing fait appel à Rakuten pour négocier un contrat avec l'armée japonaise

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* L'armée japonaise teste le drone d'attaque HX-2 d'une start-up allemande

* La société de commerce en ligne Rakuten fait office de partenaire local

* Les dépenses militaires massives de Tokyo attirent les entreprises étrangères

par John Geddie

Le fabricant allemand de drones Helsing a fait appel à la société japonaise de commerce en ligne et de services financiers Rakuten 4755.T pour l'aider à finaliser un accord visant à vendre ses systèmes sans pilote à l'armée japonaise, a déclaré lundi un porte-parole de Rakuten.

Les Forces terrestres d'autodéfense japonaises testent actuellement le drone d'attaque HX-2 de Helsing, alors que Tokyo cherche à moderniser son armée et à faire face à une Chine de plus en plus affirmée. Les essais sur le terrain se poursuivront jusqu'à la fin du mois de septembre, a précisé le porte-parole.

Helsing a conclu un “accord préliminaire” en début d’année permettant au gouvernement japonais d’utiliser ses systèmes, a déclaré un porte-parole de la société basée à Munich, ajoutant que cette initiative avait été rendue possible grâce à un “partenaire de courtage local” dont le nom n’a pas été divulgué.

Les Forces terrestres d'autodéfense japonaises n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La collaboration entre Rakuten et Helsing a été révélée pour la première fois par le journal japonais Nikkei. Bien que ce conglomérat basé à Tokyo dispose d’une expérience limitée dans le domaine de la défense, il vise à aider davantage de start-ups à percer dans l’industrie de la défense japonaise.

“Encourager une plus grande participation des start-ups au secteur de la défense japonais représente une opportunité importante pour renforcer les capacités de défense du pays. Les start-ups sont souvent confrontées à des obstacles structurels importants, notamment des systèmes de passation de marchés complexes, des difficultés à communiquer avec les agences gouvernementales et des cycles d’approvisionnement exigeants,” a déclaré Hideaki Mukai, chef de cabinet du directeur général de Rakuten, dans un communiqué adressé à Reuters.

“Rakuten espère contribuer à combler ces lacunes en tirant parti de son expérience et de ses capacités pour mettre en relation les start-ups et les technologies de pointe avec les besoins des organismes publics, afin de stimuler davantage l’innovation et le développement dans le secteur de la défense japonais.”

LES ENTREPRISES DE DÉFENSE MONDIALES LUI TENDENT L’ŒIL La forte augmentation des dépenses militaires du Japon, conjuguée à l’assouplissement de ses règles en matière d’exportation d’armes au début de cette année, a suscité un vif intérêt de la part des entreprises de défense étrangères à la recherche de partenaires locaux pour pénétrer un nouveau marché potentiellement lucratif. Rakuten a aidé Swarmer, un fabricant ukrainien de logiciels pour drones coté aux États-Unis, SWMR.O à organiser une démonstration de sa technologie devant une unité de l’armée japonaise en début d’année, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

Le test, réalisé fin avril, consistait à utiliser son logiciel d’intelligence artificielle pour coordonner un essaim de drones dans le cadre d’une mission de recherche et de frappe au Japon.

Le fondateur milliardaire de Rakuten, Hiroshi “Mickey” Mikitani, compte parmi les plus fervents défenseurs de l’Ukraine au Japon, et son entreprise a également aidé d’autres sociétés ukrainiennes du secteur de la défense à exposer leurs produits lors de salons de l’armement au Japon.

Fondée en 2021, Helsing s’est d’abord concentrée sur des logiciels d’intelligence artificielle destinés à faciliter l’analyse des données du champ de bataille avant de se diversifier dans les drones d’attaque autonomes, les systèmes de surveillance sous-marine et les applications pour avions militaires. Elle a décroché des contrats avec des gouvernements et des entreprises de défense européens, tout en fournissant des drones à l’Ukraine grâce à un financement du gouvernement allemand. Basée à Munich, l’entreprise a levé 1,8 milliard de dollars lors d’un tour de table en juillet, consolidant ainsi sa position de start-up de technologie de défense la mieux financée du continent.