Le Dow Jones est en hausse, Home Depot met l'accent sur les bénéfices de la vente au détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,31%, S&P 500 en baisse de 0,05%, Nasdaq en baisse de 0,41%

Home Depot est en hausse après avoir maintenu ses prévisions annuelles

Intel bondit grâce à l'investissement de SoftBank

Palo Alto Networks prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice élevés pour l'exercice 2026

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Le Dow Jones est passé tout près d'un record mardi , les actions de Home Depot ayant augmenté après que le distributeur a maintenu ses prévisions annuelles intactes, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont été modérés avant la conférence de la Réserve fédérale qui aura lieu plus tard dans la semaine.

Home Depot HD.N a augmenté de 4,6% bien qu'il ait manqué les estimations de résultats trimestriels , tandis que la chaîne de magasins de bricolage concurrente Lowe's LOW.N a gagné 2,7% dans les premiers échanges. Les bénéfices de Lowe's et des grandes surfaces Walmart WMT.N et Target TGT.N plus tard dans la semaine sont maintenant au centre de l'attention des investisseurs qui attendent d'en savoir plus sur la santé du consommateur américain.

Les dépenses de consommation représentent environ 70 % de l'ensemble de l'économie américaine et les opérateurs sont impatients de connaître l'impact des droits de douane sur les prévisions des entreprises et les dépenses individuelles. La semaine dernière, des données ont montré que les droits de douane ont entamé la confiance des consommateurs en juillet.

Sur le plan politique, les remarques de la vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Michelle Bowman, sont attendues plus tard dans la journée.

Michelle Bowman, qui est pressentie pour occuper le poste le plus élevé de la banque centrale à la fin du mandat du président Jerome Powell l'année prochaine, s'est prononcée en faveur d'au moins trois réductions des taux d'intérêt cette année, conformément aux appels du président Donald Trump en faveur d'une baisse des coûts d'emprunt.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent un total de deux baisses de taux cette année d'une valeur de 25 points de base chacune, la première étant attendue en septembre, selon les données compilées par LSEG.

"Les gens hésitent un peu à dépenser en ce moment, compte tenu du niveau des taux d'intérêt et de l'incertitude créée par l'inflation", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth.

"Jusqu'à ce qu'ils obtiennent des éclaircissements, espérons-le sous la forme d'une diminution des hausses de tarifs et peut-être d'une réduction des taux d'intérêt, nous sommes probablement coincés dans ce malaise."

À 09h58 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 140,08 points, soit 0,31%, à 45 051,90, le S&P 500

.SPX a perdu 3,55 points, soit 0,05%, à 6 445,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 88,99 points, soit 0,41%, à 21 540,78.

Huit des 11 secteurs du S&P 500 ont légèrement progressé . L'immobilier .SPLRCR a pris la tête avec une hausse de 1,2%, aidé par des données sur le logement meilleures que prévu .

Les valeurs technologiques .SPLRCT sont celles qui ont le plus pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq, se calmant après une hausse de près de 15 % cette année.

Les principaux indices de Wall Street se sont redressés depuis leurs plus bas niveaux d'avril, lorsque l'incertitude commerciale a bloqué les marchés mondiaux, et ont repris de la vigueur à la suite d'une saison de bénéfices meilleurs que prévu et des attentes de réduction des taux d'intérêt.

L'événement clé de cette semaine est le symposium annuel de la Fed à Jackson Hole, Wyoming, du 21 au 23 août, où les commentaires de Powell seront scrutés à la loupe pour tout indice sur les perspectives de la banque centrale sur l'économie et la politique monétaire.

Intel INTC.O a bondi de 10% pour atteindre son plus haut niveau depuis mars après que le fabricant de puces ait reçu une injection de capital de 2 milliards de dollars de la part du groupe japonais SoftBank 9984.T .

Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 4,8% après que l'entreprise de cybersécurité ait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieurs aux estimations.

Medtronic MDT.N a perdu 4,3%. La société a déclaré qu'elle ajouterait deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration après qu'Elliott Investment Management a pris une participation importante dans le fabricant d'appareils médicaux.

Les valeurs en hausse ont surpassé les valeurs en baisse dans un rapport de 1,71 contre 1 sur le NYSE. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,03 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a affiché cinq nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux records et 24 nouveaux plus bas.