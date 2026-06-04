Le Dow Jones atteint un record historique ; la chute des actions du secteur des puces électroniques, emmenée par Broadcom, pèse sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 1,70%, le S&P 500 en hausse de 0,26%, le Nasdaq en baisse de 0,19%

* Les fabricants américains de puces électroniques reculent après la publication des résultats trimestriels de Broadcom

* CrowdStrike s'effondre en raison de la hausse de ses dépenses d'exploitation trimestrielles

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent plus que prévu, selon les données

(Ajout de commentaires et mise à jour des cours) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Le Dow Jones a atteint un record historique et le S&P 500 a progressé jeudi, porté par UnitedHealth et les valeurs financières, tandis que les résultats de Broadcom ont déçu les attentes élevées des investisseurs, entraînant dans leur sillage les valeurs du secteur des puces électroniques et le Nasdaq. L'action Broadcom AVGO.O a chutéde 14% après que le fabricant de puces a également maintenu ses prévisions à long terme de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ses puces d'IA. Le titre a grimpé de près de 55% ce trimestre et pourrait perdre près de 320 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se confirment d'ici la fin de la séance.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a enregistré la plus forte baisse, reculant de 1,8%, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 2,8%. « Les résultats de Broadcom (étaient) une bonne nouvelle, mis à part le fait que leurs prévisions n'étaient pas à la hauteur des attentes du marché », a déclaré Dustin Thackeray, directeur des investissements chez Crewe Advisors.

“Le secteur des puces électroniques a besoin d'un peu de répit. Il est évident qu'il a connu une formidable remontée depuis les plus bas de fin mars.” Après un début de séance morose, le S&P 500 a rebondi, la rotation hors des valeurs technologiques ayant stimulé d’autres secteurs du marché, neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 terminant dans le vert. L'indice des valeurs de la santé .SPXHC a gagné 3,1%, soutenu par une hausse de 5,7% de UnitedHealth UNH.N après que Bank of America a relevé sa note sur les actions du conglomérat de santé à “acheter”.

L'indice financier .SPSY a progressé de 1,8% après une forte baisse lors de la séance précédente, due à un regain d'inquiétudes concernant le crédit privé.

Blackstone BX.N est devenu le dernier gestionnaire d'actifs en date à plafonner les retraits de son fonds phare de crédit privé, suite à une augmentation des demandes de rachat.

La reprise à Wall Street s'est essoufflée cette semaine, les investisseurs évaluant la recrudescence des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Bien que les deux parties se soient mises d'accord sur un cessez-le-feu début avril, les négociations visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz n'ont guère progressé, ce qui menace de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé et d'attiser l'inflation. À 11h29 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a gagné 862,27 points, soit 1,70%, pour atteindre 51 549,34 points, le S&P 500 .SPX a gagné 19,32 points, soit 0,26%, à 7 573,00 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 51,21 points, soit 0,19%, à 26 802,76.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a gagné 1,3%. Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage ont révélé que le nombre d'Américains ayant déposé une demande avait augmenté plus que prévu la semaine dernière, en amont du rapport mensuel plus complet sur l'emploi qui sera publié vendredi.

Ces données donneront au nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, un nouvel éclairage du marché du travail américain alors qu'il s'apprête à participer à sa première réunion de politique monétaire ce mois-ci, à un moment où les consommateurs américains sont mis à rude épreuve par les pressions sur les prix liées à la guerre en Iran. Les traders estiment à 75% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de baseavant la fin de l'année, selon les données de LSEG. Parmi les titres qui ont influencé le marché, CrowdStrike

CRWD.O a chuté de 8,5% après que la société de cybersécurité a annoncé une hausse de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre. Une tournée de présentation auprès des investisseurs pour SpaceX, dirigée par Elon Musk SPCX.O , débute jeudi en amont de son introduction en bourse le 12 juin. L'entreprise vise à lever 75 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse record qui la valoriserait à 1 750 milliards de dollars et la classerait parmi les 10 premières sociétés cotées aux États-Unis.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,72 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,34 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux plus hauts et 40 nouveaux plus bas.