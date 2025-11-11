Le Dow Jones atteint un record de clôture ; les traders parient sur la fin de la fermeture du gouvernement

Paramount Skydance progresse grâce à des réductions de coûts et à des plans d'investissement

Le japonais SoftBank se débarrasse de ses actions Nvidia

CoreWeave chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

L'indice Dow Jones Industrial Average a atteint un niveau record à la clôture mardi, stimulé par les progrès réalisés pour mettre fin à la plus longue fermeture du gouvernement américain, tandis que Nvidia et d'autres sociétés liées à l'intelligence artificielle ont chuté en raison de nouvelles inquiétudes concernant les valorisations élevées.

Alimentant les gains du Dow et de l'indice S&P 500, les membres de la Chambre des représentants des États-Unis sont retournés à Washington après une pause de 53 jours pour un vote qui pourrait mettre fin à la fermeture du gouvernement , la plateforme de paris Polymarket tablant pleinement sur une résolution cette semaine.

"On s'attend à ce que le shutdown soit terminé.... Les gens vont retourner au travail, les données économiques vont être publiées à nouveau et l'incertitude sera derrière nous", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements à la CFRA. Ajoutant aux craintes concernant les actions liées à l'IA qui ont alimenté le rallye du marché ces dernières années, l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T a divulgué sa vente d'actions Nvidia NVDA.O pour 5,8 milliards de dollars, et le fabricant de puces a perdu du terrain dans les échanges de mardi. Les actions de CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ont chuté après que la société d'informatique en nuage a réduit ses prévisions de revenus annuels en raison de problèmes dans les centres de données.

Le sentiment a été atténué par la mise à jour hebdomadaire des chiffres préliminaires de l'ADP sur les salaires, qui montrent que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 25 octobre. Le président américain Donald Trump a mis en garde contre un désastre économique et de sécurité nationale si la Cour suprême s'opposait à son recours à une loi d'urgence pour imposer des droits de douane considérables.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 14,69 points, soit 0,22%, pour terminer à 6 847,12 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 54,04 points, soit 0,25%, pour atteindre 23 468,40. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 559,33 points, soit 1,19%, à 47 934,46 points.

Avec la progression de mardi, le Dow est en hausse d'environ 13% en 2025.

Occidental Petroleum OXY.N a gagné une grande partie de la séance après que le producteur de schiste a battu les attentes de bénéfices du troisième trimestre . Paramount Skydance PSKY.O a bondi après que la nouvelle société de médias fusionnée ait annoncé de nouvelles réductions de coûts et des plans d'investissement de 1,5 milliard de dollars dans ses divisions de streaming et de studio.

Les marchés obligataires américains étaient fermés pour le Veterans Day.